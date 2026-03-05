Fimm rithöfundar hlutu Fjöruverðlaunin, bókmenntaverðlaun kvenna og kvára, nú í dag. Dómnefndin taldi ritverkin þrjú einlæg, vönduð og áhrifarík.
Þetta er í tuttugasta skipti sem Fjöruverðlaunin eru veitt en þau eru veitt árlega fyrir bækur í þremur flokkum, fagurbókmenntum, fræðibókum og rit almenns eðlis og barna- og unglingabókmenntum.
Í flokki fagurbókmennta hlaut Maó Alheimsdóttir verðlaun fyrir verkið sitt Hvalbak. Í rökstuðningi dómnefndar segir að bókin sé ljóðrænn óður til lands og tungu. Óvænt orðanotkun einkenni ljóðin þar sem fræðilegum íðorðum sé fléttað saman við ljóðræna orðkynngi á ferskan hátt.
Kristín Guðrún Jónsdóttir, Elísabet Gunnarsdóttir og Auður Aðalsteinsdóttur hlutu verðlaun í flokki fræðibóka og rita almenns eðlis fyrir Drífa Viðar.
„Bókin er rík af heimildum, bréfaskriftum og samtímarýni sem veitir innsýn í það samfélag sem Drífa Viðar tók þátt í að móta og það erindi sem verk hennar eiga enn í dag,“ segir í rökstuðningi dómnefndarinnar.
Að lokum hlaut Brynhildur Þórarinsdóttir verðlaun í flokki barna- og unglingabókmennta fyrir bókina Silfurgengið. Í bókinni segir hún sögu fimmtán ára Sirrylei sem tekst á við stóru málin í lífinu. Dómnefndin taldi söguna einlæga og spennandi auk þess sem hún sýni lesendanum það sem hefur breyst og það sem er alltaf eins.
Verðlaunahafarnir fengu verðlaunagripi gerða af listakonunni Koggu. Tilgangur Fjöruverðlaunanna er að stuðla að aukinni kynningu á ritverkum kvenna og hvetja konur í rithöfundastétt til dáða.