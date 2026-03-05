Sænska tónlistarkonan og Íslandsvinurinn Zara Larsson birti myndir af sér á Instagram og spilar lag íslensku tónlistarkonunnar Bríetar undir.
Larsson ferðast nú um allan heim á tónleikaferðalagi og hefur vakið athygli fyrir litríkan fatastíl sem mætti skilgreina sem 2000s tísku. Á umræddum myndum birti Larsson myndir af litríkum farða sem hún hefur skartað á tónleikaferðalaginu. Undir hljómar lagið Draumaland af plötunni Kveðja, Bríet.
„Gella! Þú ert að nota mitt lag! Litla Bríet er að öskra núna,“ skrifaði Bríet í athugasemd við myndina, himinlifandi yfir því að lag hennar hafi orðið fyrir valinu. Meðal þeirra sem hafa líkað við athugasemd Bríetar er Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, þingkona, og tónlistarfólkið Magnús Jóhann og Gugusar.
Zara Larsson er sænsk að uppruna og er helst þekkt fyrir lögin Lush Life og Synphony sem komu bæði út árið 2017. Nýjasta platan hennar, Midnight Sun, er nokkuð vinsæl en ekki í líkingu við áðurnefnd lög. Hún hefur hins vegar vakið athygli á samfélagsmiðlum fyrir tónleikaferðalagið sitt og útlit.
Larsson hefur komið nokkrum sinnum hingað til lands en hún var til að mynda upphitunaratriði á tónleikum Ed Sheeran.