Leikhúsið á Selfossi iðar allt af lífi þessa dagana því þar er verið að sýna barnaleikritið „Skilaboðaskjóðan”, sem kom fyrst út árið 1986 og hefur notið mikilla vinsælda síðan. Sautján leikarar taka þátt í sýningunni en alls koma um þrjátíu manns að henni á einn eða annan hátt.
Hér erum við að tala um litla leikhúsið við Sigtún eins og það er oftast kallað af heimamönnum, en þar fara sýningarnar fram. Leikfélag Selfoss er eitt af öflugu áhugaleikfélögum landsins. En Skilaboðaskjóðan, hvers konar leikrit er það?
„Þetta er fjölskylduleikrit og þetta er alveg stórkostlegt. Þetta er svona ævintýraskógur en þetta er ævintýraverk, sem fjallar um dreng, sem tekinn er af Nátttröllinu og þá þurfa allar náttúrupersónur í veröldinni að safnast saman og bjarga honum,” segir Gunnar Gunnsteinsson, leikstjóri.
Og leikararnir að standa sig vel eða hvað?
„Já, já, þetta eru alveg frábærir leikarar. Þetta er líka æðislegt hús að vera í, þetta er svo mikill ævintýraheimur hjá okkur,” segir Gunnar.
Töluvert er sungið í leikritinu, sem Þorvaldur Þorsteinsson skrifaði og tónlistin er eftir Jóhann G. Jóhannsson.
En hvað segja leikararnir sjálfir, hvað finnst þeim um verkið og hvers konar verk er þetta?
„Mjög fjölbreytt, fjölbreyttir karakterar og ævintýri. Þetta sýnir að allir geta verið saman, já, sama hversu öðruvísi þeir eru, þetta er svona gaman og fjölbreytt,” segja þau Ronja Lena Hafsteinsdóttir, sem leikur Möddu mömmu og Viktor Logi Sigurðsson, sem leikur litla dverg.
En af hverju ætti fólk að fara á sýninguna?
„Af því að þetta er bara mergjað stuð og alltaf gaman að fara í leikhús. Bara endilega látið sjá ykkur, komið á Skilaboðaskjóðuna, við hlökkum til að sjá ykkur öll,” segir Ronja Lena.