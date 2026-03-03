Guðlaugur Þór kampakátur þegar listinn var kynntur Magnús Jochum Pálsson skrifar 3. mars 2026 15:02 Gleðin var við völd þegar listi Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík var kynntur síðustu helgi. Håkon Broder Lund Um helgina var framboðslisti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík kynntur með pompi og prakt í Sjálfstæðishúsinu við Austurvöll. Á fjórða hundrað manns voru meðal gesta og fjölmörg þekkt andlit úr pólitíkinni. Stemningin í salnum var rafmögnuð og eftirvæntingin fyrir listanum mikil enda ljóst að um mikla endurnýjun væri að ræða. Loks þegar listinn var kynntur kom í ljós að fjölmörg ný nöfn voru í efstu sætum: Bjarni Guðjónsson, Brynjar Níelsson, Guðný María Jóhannsdóttir, Bjarni Fritzson og Rúnar Freyr Gíslason sem var í heimsókn hjá Loga Bergmann Eiðssyni í Washington og því fjarri góðu gamni. Hildur er fyrsti oddviti Sjálfstæðismanna sem leiðir flokkinn tvær kosningar í röð síðan Árni Sigfússon gerði það 1994 og 1998.Håkon Broder Lund Hildur Björnsdóttir kynnti Bjarna Guðjónsson inn í annað sætið.Håkon Broder Lund Ellefu frambjóðendur af þeim fimmtán efstu sem skipa listann.Håkon Broder Lund Á meðal gesta mátti sjá reynslubolta og kunnugleg andlit úr pólitík. Þar á meðal voru Kjartan Gunnarsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri flokksins; Sigurður Kári Kristjánsson, lögmaður og fyrrverandi alþingismaður; Sólveig Pétursdóttir, fyrrverandi dómsmálaráðherra; Birgir Ármannsson, fyrrverandi forseti Alþingis og svo létu Eyþór Arnalds og Inga Jóna Þórðardóttir, bæði sjá sig en þau eru fyrrverandi oddvitar flokksins í Reykjavík. Einnig var Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, mætt, heilsaði upp á gesti og undirstrikaði mikilvægi komandi kosninga. Hildur Björnsdóttir og Guðrún Hafsteinsdóttir kátar með listann.Håkon Broder Lund Einar Örn Ólafsson, Sigurður Kári Kristjánsson og Þór Sigurgeirsson, bæjarstjóri Seltjarnarness.Håkon Broder Lund Elínborg Ásdís Árnadóttir, Guðlaugur Þór Þórðarson og Jón Pétur Zimsen.Håkon Broder Lund Tinna Eyvindar og Kristín Alda JörgensdóttirHåkon Broder Lund Hildur Björnsdóttir og Sólveig Pétursdóttir, fyrrverandi dómsmálaráðherra.Håkon Broder Lund Guðrún Hafsteinsdóttir og Andrés Pétur Rúnarsson.Håkon Broder Lund Elínborg Ásdís Árnadóttir og Diljá Mist EinarsdóttirHåkon Broder Lund Albert Guðmundsson ræðir málin.Håkon Broder Lund Ágústa Guðmundsdóttir, prófessor emerita við heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands og rannsóknarstjóri líftæknifyrirtækisins Zymetech.Håkon Broder Lund Hildur Björnsdóttir með foreldrum sínum, Birni Inga Sveinssyni og Katrínu GísladótturHåkon Broder Lund Albert Guðmundsson ræðir málin.Håkon Broder Lund Kolbrún Ólafsdóttir, Jórunn Pála Jónasdóttir, Bertha Biering og Hafdís HaraldsdóttirHåkon Broder Lund Steinar Ingi Kolbeins og Tinna Eyvindar.Håkon Broder Lund Kjartan Gunnarsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins, og Júlíus Viggó Ólafsson, formaður SUS.Håkon Broder Lund Sandra Hlíf Ocares og Bessí Jóhannsdóttir.Håkon Broder Lund Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir og Erla dóttir hennar.Håkon Broder Lund Sigrún Ásta Einarsdóttir og Þorkell Siglaugsson ræða málin.Håkon Broder Lund Tími til að gleðjast!Håkon Broder Lund Helga Vala og Þengill Björnsson.Håkon Broder Lund Sjálfstæðisflokkurinn Sveitarstjórnarkosningar 2026 Reykjavík 