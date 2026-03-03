Lífið

Gleðin var við völd þegar listi Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík var kynntur síðustu helgi.
Um helgina var framboðslisti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík kynntur með pompi og prakt í Sjálfstæðishúsinu við Austurvöll. Á fjórða hundrað manns voru meðal gesta og fjölmörg þekkt andlit úr pólitíkinni.

Stemningin í salnum var rafmögnuð og eftirvæntingin fyrir listanum mikil enda ljóst að um mikla endurnýjun væri að ræða. 

Loks þegar listinn var kynntur kom í ljós að fjölmörg ný nöfn voru í efstu sætum: Bjarni Guðjónsson, Brynjar Níelsson, Guðný María Jóhannsdóttir, Bjarni Fritzson og Rúnar Freyr Gíslason sem var í heimsókn hjá Loga Bergmann Eiðssyni í Washington og því fjarri góðu gamni.

Hildur er fyrsti oddviti Sjálfstæðismanna sem leiðir flokkinn tvær kosningar í röð síðan Árni Sigfússon gerði það 1994 og 1998.Håkon Broder Lund

Hildur Björnsdóttir kynnti Bjarna Guðjónsson inn í annað sætið.Håkon Broder Lund

Ellefu frambjóðendur af þeim fimmtán efstu sem skipa listann.Håkon Broder Lund

Á meðal gesta mátti sjá reynslubolta og kunnugleg andlit úr pólitík. Þar á meðal voru Kjartan Gunnarsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri flokksins; Sigurður Kári Kristjánsson, lögmaður og fyrrverandi alþingismaður; Sólveig Pétursdóttir, fyrrverandi dómsmálaráðherra; Birgir Ármannsson, fyrrverandi forseti Alþingis og svo létu Eyþór Arnalds og Inga Jóna Þórðardóttir, bæði sjá sig en þau eru fyrrverandi oddvitar flokksins í Reykjavík.

Einnig var Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, mætt,  heilsaði upp á gesti og undirstrikaði mikilvægi komandi kosninga.

Hildur Björnsdóttir og Guðrún Hafsteinsdóttir kátar með listann.Håkon Broder Lund

Einar Örn Ólafsson, Sigurður Kári Kristjánsson og Þór Sigurgeirsson, bæjarstjóri Seltjarnarness.Håkon Broder Lund

Elínborg Ásdís Árnadóttir, Guðlaugur Þór Þórðarson og Jón Pétur Zimsen.Håkon Broder Lund

Tinna Eyvindar og Kristín Alda JörgensdóttirHåkon Broder Lund

Hildur Björnsdóttir og Sólveig Pétursdóttir, fyrrverandi dómsmálaráðherra.Håkon Broder Lund

Guðrún Hafsteinsdóttir og Andrés Pétur Rúnarsson.Håkon Broder Lund

Elínborg Ásdís Árnadóttir og Diljá Mist EinarsdóttirHåkon Broder Lund

Albert Guðmundsson ræðir málin.Håkon Broder Lund

Ágústa Guðmundsdóttir, prófessor emerita við heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands og rannsóknarstjóri líftæknifyrirtækisins Zymetech.Håkon Broder Lund

Hildur Björnsdóttir með foreldrum sínum, Birni Inga Sveinssyni og Katrínu GísladótturHåkon Broder Lund

Albert Guðmundsson ræðir málin.Håkon Broder Lund

Kolbrún Ólafsdóttir, Jórunn Pála Jónasdóttir, Bertha Biering og Hafdís HaraldsdóttirHåkon Broder Lund

Steinar Ingi Kolbeins og Tinna Eyvindar.Håkon Broder Lund

Kjartan Gunnarsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins, og Júlíus Viggó Ólafsson, formaður SUS.Håkon Broder Lund

Sandra Hlíf Ocares og Bessí Jóhannsdóttir.Håkon Broder Lund

Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir og Erla dóttir hennar.Håkon Broder Lund

Sigrún Ásta Einarsdóttir og Þorkell Siglaugsson ræða málin.Håkon Broder Lund

Tími til að gleðjast!Håkon Broder Lund

Helga Vala og Þengill Björnsson.Håkon Broder Lund

