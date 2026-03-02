Súperstjarnan Laufey Lín er nýjasti samstarfsaðili íslenska orkudrykksins Collab. Hún segist alltaf byrja Íslandsdvölina á því að fá sér ískaldan Collab og samstarfið hafi verið skemmtilegt.
Í fréttatilkynningu segir:
„Collab kynnir með stolti nýtt og spennandi samstarf við Grammy-verðlaunahafann og stórstjörnuna Laufey. Í tilefni samstarfsins hefur Laufey þróað einstakt nýtt bragð fyrir Collab sem kemur í takmörkuðu upplagi.“
Hugmyndin að samstarfinu kviknaði eftir heimsókn Laufeyjar til Íslands en fyrir hana skiptir máli að vinna með vörumerkjum sem hafa sterka tengingu við íslenska menningu.
„Eitt það fyrsta sem ég geri þegar ég kem heim til Íslands er að hoppa út í búð og kaupa mér Collab. Það var mér mikil ánægja að vinna með Collab og fá að búa til mitt eigið bragð frá grunni.
Mig langaði að skapa eitthvað sem endurspeglar minn listræna heim og ég vona að fólk geti upplifað tónlistina mína pakkaða í dós,“
segir Laufey um samstarfið.
Innblástur samstarfsins er sótt í draumkennda og rómantíska heiminn sem Laufey hefur skapað og endurspeglast það bæði í bragðinu sjálfu og í sérhannaðri umgjörð vörunnar.
„Hún valdi að vinna með bragðtóna sem hún heldur sérstaklega upp á, jarðarber og matcha. Litirnir í herferðinni og á dósinni eru jafnframt sóttir í þennan bragðheim,“ segir Vaka Njálsdóttir vörumerkjastjóri Collab.
Samstarfið kemur fram á sama tíma og Laufey undirbýr stórtónleika í Kórnum í Kópavogi, þar sem hún mun stíga á svið fyrir íslenska aðdáendur á stærsta tónleikaviðburði ársins.
Mikil eftirspurn hefur verið eftir tónleikunum og ljóst að heimkoman verður sannkölluð tónlistarhátíð.
„Við erum virkilega stolt af þessu nýja samstarfi og það hefur verið frábært að vinna með Laufey og hennar teymi við gerð vörunnar. Hér fáum við að færa Collab aðdáendum nýjan drykk þar sem nýtt bragð og draumkenndur heimur skapa sterka og heildstæða upplifun fyrir neytendur,“ segir Vaka jafnframt.
Nýja bragðið kemur í verslanir 3. mars en drykkurinn verður bæði fáanlegur með og án koffíns.
„Samstarfið er hluti af stefnu Collab í að vinna með skapandi einstaklingum sem hafa skýra rödd og sterka tengingu við sína aðdáendur.“