Bandaríska poppstjarnan Britney Spears var handtekin í nótt á þjóðvegi í suðurhluta Kaliforníu. Hún var í haldi yfir nótt en sleppt í morgun og hefur verið gert að mæta fyrir dómara 4. maí vegna málsins.
Ekki kemur fram í umfjöllun miðla á borð við BBC og AP fréttastofunnar hvers vegna hún var handtekin. Bandaríski slúðurmiðillinn TMZ fullyrðir hinsvegar að hún hafi verið handtekin vegna gruns um að hún hafi ekið undir áhrifum. Þá fullyrðir miðillinn að lögregla hafi fylgt henni á sjúkrahús, en að hún hafi ekki verið mikið slösuð.
Fram kemur í umfjöllun BBC að söngkonan hafi eytt aðgangi sínum að samfélagsmiðlinum Instagram í dag. TMZ hefur eftir Cade Hudson umboðsmanni söngkonunnar að hún sé haldin mikilli eftirsjá vegna handtökunnar í nótt.
„Britney mun taka réttu skrefin og fara að lögum og vonandi verður þetta fyrsta skrefið í átt að löngu tímabærri breytingu sem þarf að verða á lífi Britney. Vonandi fær hún þá hjálp og stuðning sem hún þarf á þessum erfiðu tímum,“ hefur miðillinn eftir umboðsmanninum. Hún segir að Britney muni eyða næstu dögum í faðmi fjölskyldu sinnar.
Ekki þarf að kynna poppstjörnuna sem á marga af stærstu smellum veraldar á borð við Toxic, Baby One More Time og Womanizer. Hún sagði árið 2024 að hún myndi aldrei snúa aftur í tónlistarbransann en síðasta lag sem hún sendi frá sér var dúett með Elton John árið 2022.
Söngkonan var þrettán ár án forræðis yfir sjálfri sér þar sem faðir hennar fór með fjármál hennar og forræði yfir hennar einkalífi. Hún fékk frelsið að nýju árið 2021 og gaf út ævisögu sína árið 2023.
Ævisaga Britney Spears kemur út í Bandaríkjunum í dag en í henni fer söngkonan um víðan völl.
„Ég segi það hátt og stolt, ég bið þess að þið brennið bæði í helvíti,“ sagði söngkonan Britney Spears í færslu um foreldra sína á Instagram í gær. Britney er dugleg að deila hugsunum sínum með fylgjendum á miðlinum og segir það hjálpa sér andlega.
Poppstjarnan Britney Spears er sögð hafa selt réttinn að allri tónlist sinni til útgefandans Primary Wave sem mun hafa greitt um 200 milljónir Bandaríkjadala fyrir réttinn að tónlist söngkonunnar. Britney, sem meðal annars er þekkt fyrir smellina Oops I did it again, Toxic og Baby one more time, hefur sagst aldrei ætla að snúa aftur í tónlistarbransann, en hún gaf síðast út lag árið 2022 með Elton John.