Tóti og Ósk eiga von á túrbóbarni Freyja Þórisdóttir skrifar 5. mars 2026 22:04 Þórir Guðmundur Þorbjarnarson, leikmaður körfuboltaliðs KR. Vísir/Lýður Körfuknattleiksmaðurinn Þórir Guðmundur Þorbjarnarson, betur þekktur sem Tóti Túrbó, á von á sínu fyrsta barni ásamt ljósmóðurfræðinemanum Ósk Jóhannesdóttur. Tóti og Ósk eru lukkuleg í sameiginlegri færslu sem þau birtu á Facebook í kvöld. Þau hafa verið saman í nokkur ár. Hún er menntaður hjúkrunarfræðingur og er að læra ljósmóðurfræði í Háskóla Íslands. Tóti gekk til liðs við uppeldisfélagið KR á nýjan leik sumarið 2024 en hann er uppalinn í Vesturbænum. Þá skrifaði hann undir tveggja ára samning við félagið. Þar áður hafði hann lokið tímabili með Tindastóli. Þau birtu þessa færslu á Facebook.Skjáskot/Facebook Hann lék sinn fyrsta meistaraflokksleik með KR aðeins 16 ára gamall. Margir telja hann með betri körfuknattleiksmönnum Íslands en hefur orðið Íslandsmeistari þrisvar sinnum og bikarmeistari með liðinu tvisvar sinnum. Alls á Tóti 29 landsleiki fyrir Ísland en hann keppti í leik Íslands á móti Litháen þann 27. febrúar. Hann hefur einnig gert góða hluti í Bandaríkjunum þar sem hann spilaði með Nebraska-háskólanum frá 2017 til 2021. Þórir Guðmundur Þorbjarnarson byrjaði ungur í körfubolta.Vísir / Hulda Margrét