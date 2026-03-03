„Búinn að setja miklu meira í þennan gám heldur en ég tók út“ Jakob Bjarnar skrifar 3. mars 2026 14:08 Þór Sigurgeirsson játaði á sig það, eins og ekkert væri, að hann hafi fengið 90 þúsund króna pútter úr nytjagámi í Sorpu. vísir/vilhelm Bæjarstjórinn á Seltjarnarnesi, Þór Sigurgeirsson, var sérstakur gestur í golfhlaðvarpinu Seinni níu. Þar var farið yfir víðan völl en Þór er með 22 í forgjöf og liðtækur kylfingur. Ekki síst er það vegna þess að hann er með rándýran pútter í höndum sem hann nappaði úr nytjagámi í Sorpu. Reglur kveða skýrt á um að þaðan er óheimilt að hafa með sér muni en Þór vildi nú ekki meina að þetta væri mikill glæpur. „Ég pútta eins og engill í dag og viljið þið vita ástæðuna?“ spurði Þór. Jú, þeir Logi Bergmann og Jón Júlíus Karlsson, umsjónarmenn Seinni níu, fúlsuðu ekki við góðri sögu og bæjarstjórinn sagði þeim af því hvernig hann fékk nýjan Odyssey-pútter í hendurnar. Þór vildi meina að þetta hefði með einhvers konar tengingu að handan að gera. „Ég fór fyrir konuna í Sorpu, í nytjagám sem þar er. Ég fór með eitthvað dót þangað og þar sé ég golfsett. Hvað er þetta golfsett að gera hér? spurði ég sjálfan mig. Upp úr stóð svona hetta og Odyssey stóð á henni. Ég ríf þessa hettu upp og þá er þar glænýr Odyssey-pútter. Ég horfi í kringum mig og hendi þessu inn í bíl. Þetta er pútterinn minn í dag. Hann kostar 90 þúsund í Golfskálanum,“ sagði Þór. Logi minnti Þór á að hann væri bæjarstjóri og að hann hefði verið að viðurkenna á sig þjófnað? „Þetta var ekki þjófnaður. Ég var búinn að setja miklu meira í þennan gám heldur en ég tók út úr honum,“ svaraði Þór að bragði. „Er ekki Seltjarnarnes einn af eigendum Sorpu?“ spurði Jón Júlíus þá og Þór svaraði því játandi. Sagan væri bara svo góð og auk þess sönn. Golf Seltjarnarnes Sorpa Mest lesið „Ég verð að þakka þér fyrir að herma eftir mér“ Lífið „Búinn að setja miklu meira í þennan gám heldur en ég tók út“ Lífið Best að geta elt draumana saman Lífið Sverja af sér samsæriskenningar um klónaðan Carrey Bíó og sjónvarp Laufey og Collab í eina sæng Lífið Ólga vegna brotthvarfs Sölku Sólar: „Þetta er vond ákvörðun“ Lífið Guðni og gellurnar mættu í kokteilboð Lífið Guðlaugur Þór kampakátur þegar listinn var kynntur Lífið Innlit í Klínikina: „Það er samfélagslega dýrt að gera ekkert“ Lífið Stjörnulífið: Hilmir Snær og Vala Kristín kósí í Laugum Lífið Fleiri fréttir Guðlaugur Þór kampakátur þegar listinn var kynntur „Búinn að setja miklu meira í þennan gám heldur en ég tók út“ Innlit í Klínikina: „Það er samfélagslega dýrt að gera ekkert“ „Ég verð að þakka þér fyrir að herma eftir mér“ Best að geta elt draumana saman Skilaboðaskjóðan sýnd á Selfossi Laufey og Collab í eina sæng Guðni og gellurnar mættu í kokteilboð Er Rothschild-ættin að sölsa undir sig allan heiminn? Ólga vegna brotthvarfs Sölku Sólar: „Þetta er vond ákvörðun“ Truflað hádegisdjamm í nafni mannréttinda Ástrós Trausta og Adam kveðja Fossvoginn Minnast Davíðs: Hugrakkur, hnyttinn og stór í sniðum Rosalía og Björk slógu í gegn á Brit-hátíðinni Fór alla leið inn í hausinn á konu sem treystir ekki eigin skynjun Stjörnulífið: Hilmir Snær og Vala Kristín kósí í Laugum Salka Sól látin fara „Hvernig er hægt að deyja áður en maður fæðist?“ Var rænd af barnahópi á Filippseyjum Vinslit, ofbeldi, líkamssmánun og niðurlæging í ANTM Krakkatía vikunnar: Api, fjall og Barbie Jóhanna Vigdís greindist með MS „Kalli“ setti Höllu í óþægilega stöðu með óvæntri gjöf Fréttatía vikunnar: Harmleikur, þorrablót og körfubolti „Sannkölluð rokk og ról goðsögn“ fallin frá „Valsreiturinn... í Pyongyang“ Trúður handtekinn á Keflavíkurflugvelli vegna meintrar sprengju „Það veit enginn af þessu, ég er að opna mig núna“ Subterranean kemur saman í fyrsta sinn í áratugi Jólakortið barst fimm árum of seint Sjá meira