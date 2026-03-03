Lífið

„Búinn að setja miklu meira í þennan gám heldur en ég tók út“

Jakob Bjarnar skrifar
Þór Sigurgeirsson játaði á sig það, eins og ekkert væri, að hann hafi fengið 90 þúsund króna pútter úr nytjagámi í Sorpu.
Bæjarstjórinn á Seltjarnarnesi, Þór Sigurgeirsson, var sérstakur gestur í golfhlaðvarpinu Seinni níu. Þar var farið yfir víðan völl en Þór er með 22 í forgjöf og liðtækur kylfingur. Ekki síst er það vegna þess að hann er með rándýran pútter í höndum sem hann nappaði úr nytjagámi í Sorpu.

Reglur kveða skýrt á um að þaðan er óheimilt að hafa með sér muni en Þór vildi nú ekki meina að þetta væri mikill glæpur.

„Ég pútta eins og engill í dag og viljið þið vita ástæðuna?“ spurði Þór.

Jú, þeir Logi Bergmann og Jón Júlíus Karlsson, umsjónarmenn Seinni níu, fúlsuðu ekki við góðri sögu og bæjarstjórinn sagði þeim af því hvernig hann fékk nýjan Odyssey-pútter í hendurnar. Þór vildi meina að þetta hefði með einhvers konar tengingu að handan að gera.

„Ég fór fyrir konuna í Sorpu, í nytjagám sem þar er. Ég fór með eitthvað dót þangað og þar sé ég golfsett. Hvað er þetta golfsett að gera hér? spurði ég sjálfan mig. Upp úr stóð svona hetta og Odyssey stóð á henni. Ég ríf þessa hettu upp og þá er þar glænýr Odyssey-pútter. Ég horfi í kringum mig og hendi þessu inn í bíl. Þetta er pútterinn minn í dag. Hann kostar 90 þúsund í Golfskálanum,“ sagði Þór.

Logi minnti Þór á að hann væri bæjarstjóri og að hann hefði verið að viðurkenna á sig þjófnað?

„Þetta var ekki þjófnaður. Ég var búinn að setja miklu meira í þennan gám heldur en ég tók út úr honum,“ svaraði Þór að bragði.

„Er ekki Seltjarnarnes einn af eigendum Sorpu?“ spurði Jón Júlíus þá og Þór svaraði því játandi. Sagan væri bara svo góð og auk þess sönn. 

