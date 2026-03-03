„Ég verð að þakka þér fyrir að herma eftir mér“ Magnús Jochum Pálsson skrifar 3. mars 2026 11:28 Örn Árnason lék Davíð Oddsson í tugum sketsa í bæði Spaugstofunni og Áramótaskaupinu frá níunda áratugnum og fram á Hrunárin. Sýn/Vísir/Vilhelm Enginn lék Davíð Oddsson jafnoft í gegnum tíðina og grínistinn Örn Árnason. Þeir þekktust lítið en voru málkunnugir og hittust nokkrum sinnum. Davíð vissi að það þýddi ekki að reiðast hirðfíflinu og hafði gaman af eftirhermum Arnar. Ein ráðlegging Davíðs til Arnar er sérstaklega eftirminnileg. Einn áhrifamesti stjórnmálamaður Íslands, Davíð Oddsson, lést á sunnudaginn og hafa fjölmargir vinir, vandamenn, samferðamenn og pólitískir andstæðingar minnst hans. Fyrir utan þá sem þekktu Davíð persónulega var einn maður sem tengdist honum óvenjulegum böndum. Örn Árnason, grínisti og gamanleikari, lék Davíð um áratugaskeið, frá seinni hluta níunda áratugarins fram á fyrsta áratug þessarar aldar. Davíð og Davíð í heimildarþáttunum Þetta er bara spaug... stofan.Rúv Saga Spaugstofunnar var rekin í tíu þátta heimildaþáttaröðinni Þetta er bara spaug... stofan árið 2015 og var Davíð þá spurður út í skoðun hans á gamanþáttunum vinsælu. „Ég var sannfærður um að það myndi hjálpa svona fyrirferðarmiklum stjórnmálamanni að það væri lamið svolítið hressilega á honum vikulega í þætti eins og þessum og það gerðu þeir svo sannarlega,“ sagði Davíð um Spaugstofuna í þáttunum. „Ég var bara innst inni sannfærður um það, fyrir utan hvað þetta var skemmtilegt, að þetta væri bara gott fyrir mig, þó ég kæmi auðvitað oft asnalega út,“ sagði Davíð jafnframt. Sagðist hann viss um að grínið hefði gert að verkum að fólk þoldi hann lengur. „Hey, ert þú ekki skemmtilegi maðurinn í Spaugstofunni?“ „Ég þekkti hann nú ekki en við vorum málkunnugir. Okkur var ekkert illa við hvorn annan enda hafði ég ekkert upp á hann að klaga og hann ekkert upp á mig. Enda vissi hann sem var, sem fyrrverandi grínari, handritshöfundur og annað, að það þýddi lítið að vera að gera grín að hirðfíflinu,“ segir Örn um Davíð í samtali við fréttastofu. „Hann var ekkert ósáttur við þetta, allavega í mín eyru,“ segir Örn. „Hann var reyndar ekki alltaf sammála því hvernig hárkollan var. „Mér finnst ég ekki vera orðinn svona grár,“ sagði hann einu sinni.“ Davíð Oddsson á Alþingi árið 2003.Vísir/Vilhelm Davíð hefði tekið höggunum meðan aðrir Alþingismenn voru viðkvæmari. „Hann hafði húmor fyrir þessu og hafði skilning á því að verandi í stjórnarstöðu fengi hann á sig stjórnarandstöðu og yfirleitt er grín alltaf í stjórnarandstöðu,“ segir Örn. Davíð þakkaði Erni meira að segja sérstaklega fyrir eftirhermurnar í eitt skiptið. „Ég verð að þakka þér fyrir að herma eftir mér því að yfirleitt þegar ég rekst á krakka segja þau gjarnan: Hey, ert þú ekki skemmtilegi maðurinn í Spaugstofunni?“ „Jú, jú,“ segi ég þannig ætli ég verði ekki að þakka þér fyrir það,“ hafi Davíð eitt sinn sagt við Örn. Fylgdust að í áratugi Davíð var borgarstjóri frá 1982 til 1991, forsætisráðherra frá 1991 til 2004, seðlabankastjóri frá 2005 til 2009 og ritstjóri Morgunblaðsins frá 2009 til dauðadags. Spaugstofan var sýnd frá 1989 til 2016 (með nokkrum pásum inn á milli) og Davíð var oftar en ekki tekinn fyrir. „Við fylgdumst að meðan hann var borgarstjóri, forsætisráðherra og í Seðlabankanum. En ég náði ekki að gera grín að honum sem ritstjóra, ég man allavega ekki til þess,“ segir Örn. Ætli þetta séu ekki tugir, ef ekki hundruðir, atriða? „Eflaust, þetta var hellingur af sketsum,“ segir Örn. „Svo náttúrulega lék ég hann í Skaupinu. Þar var lag sem var mörgum mikið í minni, Dabbi kóngur hét það, rapplag með texta eftir Hallgrím Helgason. „Hann er Dabbi kóngur og ég er vinur hans“.“ „Aldrei að svara þegar þú ert reiður“ Ein kynni Arnar af Davíð sitja þó sérstaklega í minni hans. „Ég var að skemmta í Perlunni fyrir margt löngu síðan, tugum ára og hann var ræðumaður kvöldsins. Svo sátum við eftir skemmtunina, almennt tal brostið á og við sátum afsíðis og vorum að spjalla. Ég spurði hann: „Hvað hefur þessi blessaða pólitík kennt þér? Geturðu dregið einhvern lærdóm af þessu öllu?“.“ Davíð hafi hugsað sig aðeins um og sagt svo: „Aldrei að svara þegar þú ert reiður.“ „Hávaði leysir engan vanda og kannski segirðu eitthvað sem þú hefðir betur látið ósagt. Ég held að hann hafi tekið þann pólinn, er þetta svaravert eða ekki? Mér finnst þetta góð lexía,“ segir Örn. „Þetta er gangur lífsins en 78 ár eru engin ósköp. Það er skarð fyrir skildi og nú getur maður ekki hermt eftir honum." Andlát Davíðs Oddssonar 