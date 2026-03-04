Tóti fékk bílinn lánaðan frá Líf Magneudóttur Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 4. mars 2026 13:00 Þórhallur Sverrisson í hlutverki Tóta. Í bakgrunni er Felix Bergsson í hlutverki formanns húsfélagsins sem stendur í eilífu stappi við Tóta, meðal annars vegna bílastæðamál en Tóti er ekki barnanna bestur þegar kemur að því að leggja bílnum. Vísir Líf Magneudóttir borgarfulltrúi Vinstri grænna átti bláan Suzuki Alto '86 módel sem Tóti í Íslenska draumnum ók um götur Reykjavíkur. Líf segist hafa farið í smá fýlu þegar hún fékk ekki boð á frumsýningu myndarinnar en sé sem betur fer ekki langrækin. Íslenski draumurinn fagnaði 25 ára afmæli sínu í fyrra. Í þáttunum Stjörnubíó á RÚV kom fram að Líf hefði lánað Tóta bílinn. Hún gengst við þessu í samtali við Stefán Pálsson flokksbróður sinn á Facebook. Blái bíllinn er í lykilhlutverki í myndinni þar sem aðalsöguhetjan Tóti flakkar á milli söluturna í Reykjavík til að reyna að koma búlgörskum sígarettum á íslenskan markað. Hann verður bensínlaus, er asnalega stór fyrir litla bílinn og bíllinn er eins konar táknmynd fyrir hvernig Tóti er með allt niður um sig. Þegar Opal-sígaretturnar fara óvænt að rjúka út er Tóti ekki lengi að kveðja bláu drusluna og kaupa sér spánýjan Range Rover með einkanúmerinu Total, því Opal og Tóti eru frátekin. Utangarðsmenn sömdu lagið Íslenski draumurinn fyrir myndina en myndband við lagið má sjá að neðan. „Þetta var fyrsti bíllinn minn, sjálfskiptur Suzuki Alto '86 módel. Vinkonur mínar gerðu grín að honum og kölluðu hann saumavélina og upp úr því gaf ég honum nafnið Nálin. Líf á Nálinni,“ segir Líf. „Ég lánaði bílinn í einhverja mánuði gegn því að teymið tæki að sér að greiða stöðumælasektirnar sem ég hafði safnað enda bjó ég í miðbænum á þessum tíma. Mig minnir reyndar að ég hafi síðan gert það sjálf að lokum.“ Hún bætir því við að hafa ekki fengið boð á frumsýninguna en hún sé sem betur fer ekki langrækin. Fyrir öllu sé að aðstandendum kvikmyndarinnar vinsælu hafi tekist að gera Nálina ódauðlega og fræga. Að neðan má sjá skemmtilega senu úr myndinni þar sem formaður húsfélagsins, leikinn af Felix Bergssyni, kemur að þeim bláa sem Tóti hefur lagt í tvö stæði. Formaðurinn, langþreyttur á veseni sem fylgir nágrannanum sem aldrei greiðir í húsfélagið en vill þó kaupa þrif því ekki nennir hann að taka þátt í þrifum á sameigninni, deyr ekki ráðalaus eins og sést í myndbandinu. Kvikmyndagerð á Íslandi Vinstri græn Mest lesið Lengsti klukkutími ævinnar Gagnrýni Fyrirsætan og Dallas-leikkonan Annabel Schofield látin Bíó og sjónvarp Verður að fara inn í nýjan áratug með stæl Lífið Kattavinafélagið minnist dýravinarins Davíðs Lífið Sviðshöfundar blótuðu þorrann í góubyrjun Lífið Ástin það besta í heiminum Tónlist Nærföt og náttföt rjúka út í nýrri vefverslun Lindex Lífið samstarf „Búinn að setja miklu meira í þennan gám heldur en ég tók út“ Lífið „Ég verð að þakka þér fyrir að herma eftir mér“ Lífið Best að geta elt draumana saman Lífið Fleiri fréttir Kattavinafélagið minnist dýravinarins Davíðs Verður að fara inn í nýjan áratug með stæl Sviðshöfundar blótuðu þorrann í góubyrjun Spurning um The Terminator upp á tvö hundruð þúsund Guðlaugur Þór kampakátur þegar listinn var kynntur „Búinn að setja miklu meira í þennan gám heldur en ég tók út“ Innlit í Klínikina: „Það er samfélagslega dýrt að gera ekkert“ „Ég verð að þakka þér fyrir að herma eftir mér“ Best að geta elt draumana saman Skilaboðaskjóðan sýnd á Selfossi Laufey og Collab í eina sæng Guðni og gellurnar mættu í kokteilboð Er Rothschild-ættin að sölsa undir sig allan heiminn? Ólga vegna brotthvarfs Sölku Sólar: „Þetta er vond ákvörðun“ Truflað hádegisdjamm í nafni mannréttinda Ástrós Trausta og Adam kveðja Fossvoginn Minnast Davíðs: Hugrakkur, hnyttinn og stór í sniðum Rosalía og Björk slógu í gegn á Brit-hátíðinni Fór alla leið inn í hausinn á konu sem treystir ekki eigin skynjun Stjörnulífið: Hilmir Snær og Vala Kristín kósí í Laugum Salka Sól látin fara „Hvernig er hægt að deyja áður en maður fæðist?“ Var rænd af barnahópi á Filippseyjum Vinslit, ofbeldi, líkamssmánun og niðurlæging í ANTM Krakkatía vikunnar: Api, fjall og Barbie Jóhanna Vigdís greindist með MS „Kalli“ setti Höllu í óþægilega stöðu með óvæntri gjöf Fréttatía vikunnar: Harmleikur, þorrablót og körfubolti „Sannkölluð rokk og ról goðsögn“ fallin frá „Valsreiturinn... í Pyongyang“ Sjá meira