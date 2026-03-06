Lokasýningar Íslenska dansflokksins á verkinu Flóðreka í kvöld og annað kvöld í Borgarleikhúsinu hafa fallið niður vegna alvarlegra meiðsla dansarans Brians Gerke á ökkla. Sýningunum hefur verið frestað fram á haust svo Brian fái tíma til að jafna sig.
Vísir greindi frá því í gær að sýningum á harmleiknum Óresteiu í Þjóðleikhúsinu næstu tvær helgar hefði verið frestað vegna þess að Ebba Katrín Finnsdóttir, einn af fimm leikurum sýningarinnar, hefði rifið liðþófa.
Magnús Geir Þórðarson Þjóðleikhússtjóri sagði vonir standa til að Ebba væri búin að jafna sig á aðgerðinni helgina 20. til 22. mars og að fylgst yrði grannt með stöðu mála og miðakaupendur upplýstir ef ske kynni að eitthvað myndi breytast.
„Það er aldrei hægt að segja alveg með vissu þegar fólk er að jafna sig og við gerum engar málamiðlanir þegar kemur að heilsu leikara eða gæðum sýninga,“ sagði hann um meiðslin.
Nú hefur sú fregn borist að Þjóðleikhúsið sé ekki eina leikhúsið sem glímir við skakkaföll. Blaðamanni barst til eyrna að búið væri að fella niður síðustu tvær sýningarnar af danssýningunni Flóðreka hjá Íslenska dansflokknum sem áttu að vera í kvöld og annað kvöld.
Kara Hergils, upplýsingafulltrúi Íslenska dansflokksins, staðfesti þau tíðindi í samtali við Vísi og sagði að Brian hefði slasast á ökkla í vikunni og meiðslin væru þess eðlis að fella hefði þurft niður sýningarnar.
„Sýningarnar verða teknar aftur upp í haust til að gefa honum færi á að jafna sig,“ sagði Kara í samtali við Vísi.
Brian Gerke er íslenskum dansunnendum vel kunnur, hann er danshöfundur og danskennari og hefur verið meðlimur Íslenska dansflokksins um árabil. Jafnframt er hann fagstjóri samtímadans við Listdansskóla Þjóðleikhússins og dósent við Sviðslistadeild Listaháskóla Íslands.
Flóðreka er eftir danshöfundinn Aðalheiði Halldórsdóttur og byggir á innsetningunni Flóði eftir Jón Þór Birgisson, betur þekktan sem Jónsa í Sigurrós. Jónsi hannaði ljósin og hljóðheiminn fyrir Flóðreka og jafnframt ilminn Flóð sem er notaður í dansverkinu. Jónsi á ilmhúsið Fischersund með systrum sínum en þau eru einmitt stödd í París að kynna nýjan ilm.
Dansunnendur þurfa þó ekki að örvænta því um helgina er lokasýning á verkinu Garðinum eftir danshöfundatvíeykið Kor’sia. Í Garðinum er stóra sviði Borgarleikhússins umbreytt í grasivaxinn garð þar sem landslag líkama og mannlegar örsögur birtast og hverfa í flæði. Verkið hefur fengið góðar viðtökur og deilir kvöldi með stuttmyndinni Paradísarfuglum eftir Vikram Pradhan.
Matthea Lára Pedersen er úr mikilli listafjölskyldu og hefur starfað víða um Evrópu sem atvinnudansari síðan hún var nítján ára. Garðurinn með Íslenska dansflokknum er hennar fyrsta sýning á Íslandi. Samhliða dansferlinum hefur hún verið í sambandi með fótboltamanninum Kolbeini Finnssyni en milli þeirra ríkir mikill skilningur vegna flakks beggja. Matthea heldur framtíðinni opinni svo lengi sem hægt er að púsla dansinum saman við lífið.
Hátt í eitt þúsund sóttu um að komast í áheyrnaprufu sem Íslenski dansflokkurinn auglýsti. Listdansstjóri segir fjölda umsókna langt um fram það sem áður hefur sést og til marks um velgengni flokksins á alþjóðavísu.
Dansverkið Flóðreka var frumsýnt síðastliðinn laugardag á nýja sviði Borgarleikhússins. Glæsilegustu listdansarar þjóðarinnar létu sig ekki vanta og fylgdust með sýningunni af aðdáun.