Miðflokkskonur gera sig klárar í bátana

Miðflokkskonur klæddar upp og komnar á ról. Skemmtunin fór fram í gamla Sjálfstæðishúsinu Nasa við Austurvöll. Guðrún, Helga, Signý, Gunnþórunn Jónsdottir, Kristin Kolbrún og Nadine. Helga Kristín

Kosningastjóri Miðflokksins í Reykjavík, Nadine Guðrún Yagi, er kát með mikinn kvennafögnuð sem flokkurinn blés til gær en víst er að fólk er farið að brýna kutana – kosningabaráttan fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar er að hefjast.

„Þetta var „Happy hour“ Miðflokkskvenna í gær,“ segir Nadine í samtali við Vísi. Hún segir að um lokað samkvæmi sem fram fór á gamla Nasa í gær hafi verið feikilega vel heppnað. Þingmaður flokksins, Sigríður Á. Andersen, flutti ávarp og var gerður góður rómur að máli hennar.

„Um 70 konur mættu, þingkonur, sveitastjórnarkonur og kvenframbjóðendur að sjálfsögðu og svo var Sigga And með tölu. Þetta var mikið fjör,“ segir Nadine.

Guðrun Helga Sváfnisdottir hárgreiðslukona, Hildur María Haarde, Erna Björnsdottir lögfræðingur, Signý Jóna og Guðrún Nielsen.Helga Kristín

Þríeykið sem fer fyrir ríkisstjórninni, þær Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og Inga Sæland félagsmálaráðherra, tilkynnti í hádeginu um tillögu þeirra til þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort menn vilji áframhaldandi viðræður við Evrópusambandið sem kemur eins og þruma inn í sveitarstjórnarkosningarnar.

Jóhanna Einarsdottir, Kristín Þóra Reynisdóttir, Guðrún Nielsen, Signý Jóna og Nadine voru kátar á viðburðinum.Helga kristín.

 Björn Ingi Hrafnsson, framkvæmdastjóri kosningastjórnar Miðflokksins, sem reyndar var ekki á kvennakvöldinu, lítur í það minnsta svo á. Hann metur það svo að verið sé að færa sér konfektkassa frá ríkisstjórninni því hann metur það svo að þeir sem muni einkum græða atkvæði á þessu séu annars vegar Miðflokkurinn og svo Viðreisn.

Fjóla Hrund Björnsdottir, Bessí Jónsdóttir, Ásdís Alís Kristjánsdóttir, María Rós Gunnarsdóttir og Guðrún Ýr Erlingsdottir létu sig ekki vanta.Helga Kristín

En konurnar sem skemmtu sér á vegum Miðflokksins í gær voru ekki að velta þessum málum sérstaklega fyrir sér heldur einfaldlega að gera sér glaðan dag.  

Guðrun Nielsen, Elínborg Friðriksdottir, Signý Jóna og Helga Kristín starfsmaður Miðflokksins. Þarna voru mættir frambjóðendur, stuðningsmenn og konur víða að til að klæða sig upp; sýna sig og sjá aðra.Helga Kristín

Nadine er í það minnsta afar ánægð með hvernig til tókst.

Kátar með vel heppnað kvöld. Nadine, Sóldís Birta sem skipar 11. sæti í Reykjavík og Sigríður Á. Andersen þingmaður Miðflokksins en hún flutti ávarp á skemmtuninni.Helga Kristín
