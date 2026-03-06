Miðflokkskonur gera sig klárar í bátana Jakob Bjarnar skrifar 6. mars 2026 11:54 Miðflokkskonur klæddar upp og komnar á ról. Skemmtunin fór fram í gamla Sjálfstæðishúsinu Nasa við Austurvöll. Guðrún, Helga, Signý, Gunnþórunn Jónsdottir, Kristin Kolbrún og Nadine. Helga Kristín Kosningastjóri Miðflokksins í Reykjavík, Nadine Guðrún Yagi, er kát með mikinn kvennafögnuð sem flokkurinn blés til gær en víst er að fólk er farið að brýna kutana – kosningabaráttan fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar er að hefjast. „Þetta var „Happy hour“ Miðflokkskvenna í gær,“ segir Nadine í samtali við Vísi. Hún segir að um lokað samkvæmi sem fram fór á gamla Nasa í gær hafi verið feikilega vel heppnað. Þingmaður flokksins, Sigríður Á. Andersen, flutti ávarp og var gerður góður rómur að máli hennar. „Um 70 konur mættu, þingkonur, sveitastjórnarkonur og kvenframbjóðendur að sjálfsögðu og svo var Sigga And með tölu. Þetta var mikið fjör,“ segir Nadine. Guðrun Helga Sváfnisdottir hárgreiðslukona, Hildur María Haarde, Erna Björnsdottir lögfræðingur, Signý Jóna og Guðrún Nielsen.Helga Kristín Þríeykið sem fer fyrir ríkisstjórninni, þær Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og Inga Sæland félagsmálaráðherra, tilkynnti í hádeginu um tillögu þeirra til þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort menn vilji áframhaldandi viðræður við Evrópusambandið sem kemur eins og þruma inn í sveitarstjórnarkosningarnar. Jóhanna Einarsdottir, Kristín Þóra Reynisdóttir, Guðrún Nielsen, Signý Jóna og Nadine voru kátar á viðburðinum.Helga kristín. Björn Ingi Hrafnsson, framkvæmdastjóri kosningastjórnar Miðflokksins, sem reyndar var ekki á kvennakvöldinu, lítur í það minnsta svo á. Hann metur það svo að verið sé að færa sér konfektkassa frá ríkisstjórninni því hann metur það svo að þeir sem muni einkum græða atkvæði á þessu séu annars vegar Miðflokkurinn og svo Viðreisn. Fjóla Hrund Björnsdottir, Bessí Jónsdóttir, Ásdís Alís Kristjánsdóttir, María Rós Gunnarsdóttir og Guðrún Ýr Erlingsdottir létu sig ekki vanta.Helga Kristín En konurnar sem skemmtu sér á vegum Miðflokksins í gær voru ekki að velta þessum málum sérstaklega fyrir sér heldur einfaldlega að gera sér glaðan dag. Guðrun Nielsen, Elínborg Friðriksdottir, Signý Jóna og Helga Kristín starfsmaður Miðflokksins. Þarna voru mættir frambjóðendur, stuðningsmenn og konur víða að til að klæða sig upp; sýna sig og sjá aðra.Helga Kristín Nadine er í það minnsta afar ánægð með hvernig til tókst. Kátar með vel heppnað kvöld. Nadine, Sóldís Birta sem skipar 11. sæti í Reykjavík og Sigríður Á. Andersen þingmaður Miðflokksins en hún flutti ávarp á skemmtuninni.Helga Kristín Miðflokkurinn Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mest lesið „Þú ert stærsta súperstjarnan á plánetunni jörð“ Tónlist Öskrað á of litlu sviði Gagnrýni Miðflokkskonur gera sig klárar í bátana Lífið Poppstjarna notaði lag Bríetar: „Litla Bríet er að öskra núna“ Lífið Tóti og Ósk eiga von á túrbóbarni Lífið Britney Spears handtekin og í haldi yfir nótt Lífið Þessi eru tilnefnd til Íslensku tónlistarverðlaunanna 2026 Lífið Líklega ekki langt í fyrstu bótoxsprautuna í punginn hér á landi Lífið Er Jón Gnarr búinn að horfa aðeins of oft á Pretty Woman? Lífið Lengsti klukkutími ævinnar Gagnrýni Fleiri fréttir Miðflokkskonur gera sig klárar í bátana Líklega ekki langt í fyrstu bótoxsprautuna í punginn hér á landi Þessi eru tilnefnd til Íslensku tónlistarverðlaunanna 2026 Tóti og Ósk eiga von á túrbóbarni Fimm hlutu bókmenntaverðlaun kvenna og kvára Britney Spears handtekin og í haldi yfir nótt Giftu sig eftir sex mánaða bakpokaferðalag Apinn að vaxa upp úr apabangsanum Vinsælustu sýningu leikhússins frestað vegna óvæntra meiðsla Poppstjarna notaði lag Bríetar: „Litla Bríet er að öskra núna“ Er Jón Gnarr búinn að horfa aðeins of oft á Pretty Woman? Tár eftir hverja sýningu „Til hamingju með daginn Brooklyn, við elskum þig svo mikið“ Fiskur og kjöt einnig á boðstólnum hjá Sollu Ómetanlegt að hafa sagt frá átröskuninni „Skelfileg væmni og tilfinningaklám“ eða „eitt það allra áhrifaríkasta“ Tóti fékk bílinn lánaðan frá Líf Magneudóttur Kattavinafélagið minnist dýravinarins Davíðs Verður að fara inn í nýjan áratug með stæl Sviðshöfundar blótuðu þorrann í góubyrjun Spurning um The Terminator upp á tvö hundruð þúsund Guðlaugur Þór kampakátur þegar listinn var kynntur „Búinn að setja miklu meira í þennan gám heldur en ég tók út“ Innlit í Klínikina: „Það er samfélagslega dýrt að gera ekkert“ „Ég verð að þakka þér fyrir að herma eftir mér“ Best að geta elt draumana saman Skilaboðaskjóðan sýnd á Selfossi Laufey og Collab í eina sæng Guðni og gellurnar mættu í kokteilboð Er Rothschild-ættin að sölsa undir sig allan heiminn? Sjá meira