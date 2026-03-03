Lífið

Spurning um The Terminator upp á tvö hundruð þúsund

Stefán Árni Pálsson skrifar
Guðmundur stóð í ströngu í fyrsta þætti.
Þættirnir Spurningasprettur eru hafnir á nýjan leik á Sýn og eru þeir aðeins aðgengilegir á Sýn+.

Þáttastjórnandi er sem fyrr Guðmundur Benediktsson en í þáttunum geta keppendur mest unnið þrjár milljónir króna ef þeir svara fimmtán spurningum rétt.

Í síðasta þætti mætti málarinn Guðmundur Hafþórsson en hann var þriðji og síðasti keppandinn í þættinum.

Guðmundur fékk spurningu til að koma sér í tvö hundruð þúsund. Sú spurningin hljómaði svona: „Í hvaða borg gerast kvikmyndirnar The Terminator og Terminator 2: Judgment Day?“

Hér að neðan má sjá hvernig Guðmundi gekk en hægt er að sjá þáttinn í heild sinni á Sýn+.

Klippa: Spurning um The Terminator upp á tvö hundruð þúsund
Spurningasprettur


