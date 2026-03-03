Spurning um The Terminator upp á tvö hundruð þúsund

Þættirnir Spurningasprettur eru hafnir á nýjan leik á Sýn og eru þeir aðeins aðgengilegir á Sýn+.
Þáttastjórnandi er sem fyrr Guðmundur Benediktsson en í þáttunum geta keppendur mest unnið þrjár milljónir króna ef þeir svara fimmtán spurningum rétt.
Í síðasta þætti mætti málarinn Guðmundur Hafþórsson en hann var þriðji og síðasti keppandinn í þættinum.
Guðmundur fékk spurningu til að koma sér í tvö hundruð þúsund. Sú spurningin hljómaði svona: „Í hvaða borg gerast kvikmyndirnar The Terminator og Terminator 2: Judgment Day?“
