Sviðshöfundar blótuðu þorrann í góubyrjun

Sviðshöfundar héldu sitt fyrsta þorrablót um helgina í safnaðarheimili Fríkirkjunnar. Rúmlega fimmtíu sviðshöfundar létu sjá sig, átu súran mat og flatbökur og stigu trylltan dans.
Sennilega var um eitt seinasta þorrablót ársins, í raun um góublót að ræða, því góa hófst 22. febrúar síðastliðinn en blótið fór fram fimm dögum síðar, föstudaginn 27. febrúar. Þema blótsins var gamaldags þjóðerniskennd og prýddu þó nokkrir uppstoppaðir fuglar salinn. Boðið var upp á sviðakjamma, slátur og pizzu fyrir aumingja.
Fjölmörg atriði voru á dagskrá enda um sérstaklega athyglissjúkt fólk að ræða. Þá var nefnd skipuð fyrir næsta þorrablót að ári liðnu og vonir bundnar við að um nýja hefð sé að ræða.
Meðal gesta voru þjóðþekktir tónlistarmenn, sviðshöfundar og fréttamenn. Þar má nefna Jóhann Kristófer Stefánsson, Kolfinnu Nikulásdóttur, Lóu Björk Björnsdóttur, Friðgeir Einarsson, Ragnar Ísleifur Bragason og fleiri til.