Sviðshöfundar blótuðu þorrann í góubyrjun

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Sviðshöfundar klæddu sig í þjóðleg klæði og blótuðu þorrann í byrjun góu.
Sviðshöfundar héldu sitt fyrsta þorrablót um helgina í safnaðarheimili Fríkirkjunnar. Rúmlega fimmtíu sviðshöfundar létu sjá sig, átu súran mat og flatbökur og stigu trylltan dans.

Sennilega var um eitt seinasta þorrablót ársins, í raun um góublót að ræða, því góa hófst 22. febrúar síðastliðinn en blótið fór fram fimm dögum síðar, föstudaginn 27. febrúar. Þema blótsins var gamaldags þjóðerniskennd og prýddu þó nokkrir uppstoppaðir fuglar salinn. Boðið var upp á sviðakjamma, slátur og pizzu fyrir aumingja.

Fjölmörg atriði voru á dagskrá enda um sérstaklega athyglissjúkt fólk að ræða. Þá var nefnd skipuð fyrir næsta þorrablót að ári liðnu og vonir bundnar við að um nýja hefð sé að ræða.

Meðal gesta voru þjóðþekktir tónlistarmenn, sviðshöfundar og fréttamenn. Þar má nefna Jóhann Kristófer Stefánsson, Kolfinnu Nikulásdóttur, Lóu Björk Björnsdóttur, Friðgeir Einarsson, Ragnar Ísleifur Bragason og fleiri til.

Helgi Grímur, Birnir Jón og Brynhildur. Lýður Valberg

Andrea Vilhjálmsdóttir, Kolfinna Nikulásdóttir, Gréta Kristín Ómarsdóttir, Una Þorleifsdóttir, Haukur Valdimar, Nína Hjálmars og Jóhann Kristófer. Lýður Valberg

Marta Áka og Elínborg Una. Lýður Valberg

Tómas Arnar Þorláksson, nefndarmeðlimur í góunefnd, sviðshöfundur og fréttamaður. Lýður Valberg

Hrefna Lind, Alma Mjöll, Lóa Björk og Kolfinna Nikulásdóttir. Lýður Valberg

Karla Kristjánsdóttir, Jón Ólafur og Grímur Smári.Lýður Valberg

Katrín Lóa, Bjartur Örn Bachmann og Kanema ErnaLýður Valberg

Brynja Ósk og Tatjana Dís.Lýður Valberg

Sigurður Davíð Guðmundsson, Halldór Ívar og Hafsteinn Níelsson Lýður Valberg

Bryndís Ósk og Steinunn Knúts. Lýður Valberg

Viktoría Blöndal, Þorvaldur Sigurbjörn Helgason, Þórdís Nadia Semichat og Eva Halldóra. Lýður Valberg

Anna Kristín skoða sauðskinnsskó. Lýður Valberg

Tatjana Dís var í hörkustuði.Lýður Valberg

Tómas Arnar á Sýn og Elínborg Una á Mogganum. Lýður Valberg

Þrjú frækinn með nikkur og mæk stjórna hringdansi. Lýður Valberg

Snæfríður Sól og Karl Ágúst dansa við Matthías og Unni.Lýður Valberg

Erna Kanema, Þórdís Nadia, Brynhildur, Inga og Steinunn.Lýður Valberg

Marta Ákadóttir reif í hljóðnemann.Lýður Valberg

Melkorka Gunborg og Ragnar Ísleifur dönsuðu saman hringdans.Lýður Valberg

Dansinn dunaði fram á nótt.Lýður Valberg

Sviðshöfundar sem útskrifuðust 2024. Efri röð: Benjamín Kristján, Katrín Lóa, Anna Kristín, Inga Óskarsdóttir og Egill Andrason. Neðri röð: Elínborg Una, María Jóngerð og Tómas Arnar. Lýður Valberg

Halldór Ívar og Unnur.Lýður Valberg

Melkorka Gunborg skemmti sér konunglega.Lýður Valberg

