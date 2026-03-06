Opna Laufeyjarverslun fyrir tónleikana Magnús Jochum Pálsson skrifar 6. mars 2026 14:33 Laufey mun troða upp í Kórnum 14. og 15. mars næstkomandi og býðst aðdáendum að kíkja í sérstakt Laufeyjarland í aðdragandanum. Getty/Smáralind Á þriðjudaginn mun Sena opna sérstaka Laufeyjarverslun í Smáralindinni í tilefni af stórtónleikum Laufeyjar í Kórnum 14. og 15. mars. Þar verður boðið upp á lifandi tónlist, gjafaleiki og Laufeyjarvarning vikuna fyrir tónleikana. Sena greinir frá þessu í fréttatilkynningu. Verslunin mun heita Laufeyland og er svokallað „pop-up“ í þeim skilningi að hún verður aðeins opin frá þriðjudeginum 10. til sunnudagsins 15. mars, fram að seinni tónleikum Laufeyjar. Versluninni er lýst í tilkynningunni sem upplifunarrými sem er innblásið af „tónlist, fagurfræði og töfrum Laufeyjar“. Á staðnum verður fjölbreytt afþreying í boði alla dagana, þar á meðal lifandi tónlist, Laufeyjarvarningur og gjafaleikir þar sem hægt verður að vinna gullmiða á tónleikana. Nánari dagskrá verslunarinnar verður tilkynnt fljótlega. Verslunin verður staðsett rétt við Garðinn, nýju mathöllina í Smáralind, en á nokkrum stöðum mathallarinnar verður boðið upp á sérstakt Laufeyjar-Happy Hour milli 15 og 17 alla vikuna. Tónleikar Laufeyjar fara fram í Kórnum 14. og 15. mars, uppselt er á fyrri tónleikana og fáir miðar eftir á þá seinni. Smáralind Laufey Lín Tónleikar á Íslandi Verslun Tengdar fréttir Laufey og Collab í eina sæng Súperstjarnan Laufey Lín er nýjasti samstarfsaðili íslenska kollagendrykksins Collab. Hún segist alltaf byrja Íslandsdvölina á því að fá sér ískaldan Collab og samstarfið hafi verið skemmtilegt. 2. mars 2026 18:00 „Hún er komin til að vera“ Doktor í tónlistafræðum og gangrýnandi telur alveg ljóst að Laufey Lín sé ekki „einhver einsmellungur“ eftir að íslenska söngkonan hlaut í gær sín önnur Grammy-verðlaun. Það hafi verið frábært af hennar hálfu að lofa listnám sitt í þakkarræðunni. 2. febrúar 2026 21:28 Laufey Lín fékk önnur Grammy-verðlaun Laufey Lín Jónsdóttir hlaut sín önnur Grammy-verðlaun í kvöld. Breiðskífa hennar A Matter of Time var verðlaunuð í flokki hefðbundinna poppplatna. Hún hlaut verðlaun í sama flokki árið 2024. 2. febrúar 2026 00:04 Mest lesið „Þú ert stærsta súperstjarnan á plánetunni jörð“ Tónlist Miðflokkskonur gera sig klárar í bátana Lífið Öskrað á of litlu sviði Gagnrýni Poppstjarna notaði lag Bríetar: „Litla Bríet er að öskra núna“ Lífið Britney Spears handtekin og í haldi yfir nótt Lífið Tóti og Ósk eiga von á túrbóbarni Lífið Líklega ekki langt í fyrstu bótoxsprautuna í punginn hér á landi Lífið Opna Laufeyjarverslun fyrir tónleikana Tónlist Þessi eru tilnefnd til Íslensku tónlistarverðlaunanna 2026 Lífið Er Jón Gnarr búinn að horfa aðeins of oft á Pretty Woman? Lífið Fleiri fréttir Opna Laufeyjarverslun fyrir tónleikana „Þú ert stærsta súperstjarnan á plánetunni jörð“ Þekktasta söngleikjalag allra tíma í nýjum búning Ástin það besta í heiminum Lagið minnti á sig í sambandsslitunum Einn vinsælasti íslenski tónlistarmaðurinn óþekktur hérlendis Laufey segir skilið við Wasserman í skugga Epstein-skandals Sturluð vika hjá Kristmundi Axel Úr barnaskemmtunum á klúbbinn Í fyrsta sinn á föstu á Valentínusardaginn 52 ára Sjóðandi hiti hjá stjörnum rappsins Segir bless og sjáumst aldrei við Wasserman Inspector Spacetime í Apple auglýsingu: „Mjög súrrealískt“ „Ég er að heiðra litla Aron“ „Hún er komin til að vera“ Byrjaði allt í blokkinni í Breiðholti Sjá meira