Laufey mun troða upp í Kórnum 14. og 15. mars næstkomandi og býðst aðdáendum að kíkja í sérstakt Laufeyjarland í aðdragandanum.
Á þriðjudaginn mun Sena opna sérstaka Laufeyjarverslun í Smáralindinni í tilefni af stórtónleikum Laufeyjar í Kórnum 14. og 15. mars. Þar verður boðið upp á lifandi tónlist, gjafaleiki og Laufeyjarvarning vikuna fyrir tónleikana.

Sena greinir frá þessu í fréttatilkynningu.

Verslunin mun heita Laufeyland og er svokallað „pop-up“ í þeim skilningi að hún verður aðeins opin frá þriðjudeginum 10. til sunnudagsins 15. mars, fram að seinni tónleikum Laufeyjar. Versluninni er lýst í tilkynningunni sem upplifunarrými sem er innblásið af „tónlist, fagurfræði og töfrum Laufeyjar“. 

Á staðnum verður fjölbreytt afþreying í boði alla dagana, þar á meðal lifandi tónlist, Laufeyjarvarningur og gjafaleikir þar sem hægt verður að vinna gullmiða á tónleikana. Nánari dagskrá verslunarinnar verður tilkynnt fljótlega.

Verslunin verður staðsett rétt við Garðinn, nýju mathöllina í Smáralind, en á nokkrum stöðum mathallarinnar verður boðið upp á sérstakt Laufeyjar-Happy Hour milli 15 og 17 alla vikuna.

Tónleikar Laufeyjar fara fram í Kórnum 14. og 15. mars, uppselt er á fyrri tónleikana og fáir miðar eftir á þá seinni.

Tengdar fréttir

Laufey og Collab í eina sæng

Súperstjarnan Laufey Lín er nýjasti samstarfsaðili íslenska kollagendrykksins Collab. Hún segist alltaf byrja Íslandsdvölina á því að fá sér ískaldan Collab og samstarfið hafi verið skemmtilegt.

„Hún er komin til að vera“

Doktor í tónlistafræðum og gangrýnandi telur alveg ljóst að Laufey Lín sé ekki „einhver einsmellungur“ eftir að íslenska söngkonan hlaut í gær sín önnur Grammy-verðlaun. Það hafi verið frábært af hennar hálfu að lofa listnám sitt í þakkarræðunni.

Laufey Lín fékk önnur Grammy-verðlaun

Laufey Lín Jónsdóttir hlaut sín önnur Grammy-verðlaun í kvöld. Breiðskífa hennar A Matter of Time var verðlaunuð í flokki hefðbundinna poppplatna. Hún hlaut verðlaun í sama flokki árið 2024.



