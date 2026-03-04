Kattavinafélagið minnist dýravinarins Davíðs Magnús Jochum Pálsson skrifar 4. mars 2026 11:19 Davíð Oddsson klórar kisu árið 2016 í kringum forsetakosningarnar. Kattavinafélag Íslands minnist Davíðs Oddssonar með hlýhug og þökkum í minningarorðum. Félagið hafi mætt miklum skilningi í borgarstjórnartíð Davíð, fengið góðar undirtektir hjá honum og þann fjárstyrk sem það vantaði til að ljúka við fyrsta áfanga í byggingu Kattholts. Davíðs er minnst í færslu með yfirskriftinni „Mikill dýravinur kveður“ á Facebook-síðu Kattavinafélags Íslands í gær. „Í borgarstjórnartíð Davíðs Oddsonar mætti Kattavinafélag Íslands miklum skilningi á starfsemi félagsins og fékk góðar undirtektir þegar félagið leitaði til hans. Í kjölfarið veitti borgarstjórn Davíðs þann fjárstyrk sem félagið vantaði upp á til að ljúka við fyrsta áfanga í byggingu eigin húsnæðis fyrir starfsemi félagsins,“ segir í færslunni. Davíð Oddsson klórar kisu árið 2016 í kringum forsetakosningarnar. Styrkurinn hafi verið vendipunktur í sögu Kattavinafélagsins og gerði félaginu kleift að hefja starfsemi í eigin húsnæði að Stangarhyl 2 sem fékk nafnið Kattholt. „Villtir og týndir heimiliskettir gátu nú loks notið húsaskjóls, matar og viðeigandi aðhlynningar eftir mismiklar hrakningar og vergang. Með starfsemi Kattholts og upplýsingamiðlun félagsins má ætla að þjóðarsálin hafi öðlast betri vitund og virðingu fyrir dýrum og þeirri nauðsyn að sinna þeim jafnt sem mannfólkinu.“ segir jafnframt í færslunni. Óteljandi kisur hafi fengið aðhlynningu á þeim 35 árum sem eru liðin síðan þá, týndir kettir komist aftur heim til eigenda sinna og heimilislausum köttum útveguð heimili. „Nú þegar sannur dýravinur hefur kvatt sviðið minnist Kattavinafélag Íslands Davíðs Oddsonar með hlýhug og þökkum og sendir aðstandendum hans innilegar samúðarkveðjur.“ Andlát Davíðs Oddssonar Kettir Reykjavík Mest lesið Lengsti klukkutími ævinnar Gagnrýni Fyrirsætan og Dallas-leikkonan Annabel Schofield látin Bíó og sjónvarp Verður að fara inn í nýjan áratug með stæl Lífið Sviðshöfundar blótuðu þorrann í góubyrjun Lífið Nærföt og náttföt rjúka út í nýrri vefverslun Lindex Lífið samstarf „Búinn að setja miklu meira í þennan gám heldur en ég tók út“ Lífið „Ég verð að þakka þér fyrir að herma eftir mér“ Lífið Best að geta elt draumana saman Lífið Kattavinafélagið minnist dýravinarins Davíðs Lífið „Sorglegt að sjá svona flottan feril“ á þessum stað Menning Fleiri fréttir Kattavinafélagið minnist dýravinarins Davíðs Verður að fara inn í nýjan áratug með stæl Sviðshöfundar blótuðu þorrann í góubyrjun Spurning um The Terminator upp á tvö hundruð þúsund Guðlaugur Þór kampakátur þegar listinn var kynntur „Búinn að setja miklu meira í þennan gám heldur en ég tók út“ Innlit í Klínikina: „Það er samfélagslega dýrt að gera ekkert“ „Ég verð að þakka þér fyrir að herma eftir mér“ Best að geta elt draumana saman Skilaboðaskjóðan sýnd á Selfossi Laufey og Collab í eina sæng Guðni og gellurnar mættu í kokteilboð Er Rothschild-ættin að sölsa undir sig allan heiminn? Ólga vegna brotthvarfs Sölku Sólar: „Þetta er vond ákvörðun“ Truflað hádegisdjamm í nafni mannréttinda Ástrós Trausta og Adam kveðja Fossvoginn Minnast Davíðs: Hugrakkur, hnyttinn og stór í sniðum Rosalía og Björk slógu í gegn á Brit-hátíðinni Fór alla leið inn í hausinn á konu sem treystir ekki eigin skynjun Stjörnulífið: Hilmir Snær og Vala Kristín kósí í Laugum Salka Sól látin fara „Hvernig er hægt að deyja áður en maður fæðist?“ Var rænd af barnahópi á Filippseyjum Vinslit, ofbeldi, líkamssmánun og niðurlæging í ANTM Krakkatía vikunnar: Api, fjall og Barbie Jóhanna Vigdís greindist með MS „Kalli“ setti Höllu í óþægilega stöðu með óvæntri gjöf Fréttatía vikunnar: Harmleikur, þorrablót og körfubolti „Sannkölluð rokk og ról goðsögn“ fallin frá „Valsreiturinn... í Pyongyang“ Sjá meira