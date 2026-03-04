Lífið

Kattavinafélagið minnist dýravinarins Davíðs

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Davíð Oddsson klórar kisu árið 2016 í kringum forsetakosningarnar.
Kattavinafélag Íslands minnist Davíðs Oddssonar með hlýhug og þökkum í minningarorðum. Félagið hafi mætt miklum skilningi í borgarstjórnartíð Davíð, fengið góðar undirtektir hjá honum og þann fjárstyrk sem það vantaði til að ljúka við fyrsta áfanga í byggingu Kattholts.

Davíðs er minnst í færslu með yfirskriftinni „Mikill dýravinur kveður“ á Facebook-síðu Kattavinafélags Íslands í gær.

„Í borgarstjórnartíð Davíðs Oddsonar mætti Kattavinafélag Íslands miklum skilningi á starfsemi félagsins og fékk góðar undirtektir þegar félagið leitaði til hans. Í kjölfarið veitti borgarstjórn Davíðs þann fjárstyrk sem félagið vantaði upp á til að ljúka við fyrsta áfanga í byggingu eigin húsnæðis fyrir starfsemi félagsins,“ segir í færslunni.

Styrkurinn hafi verið vendipunktur í sögu Kattavinafélagsins og gerði félaginu kleift að hefja starfsemi í eigin húsnæði að Stangarhyl 2 sem fékk nafnið Kattholt. 

„Villtir og týndir heimiliskettir gátu nú loks notið húsaskjóls, matar og viðeigandi aðhlynningar eftir mismiklar hrakningar og vergang. Með starfsemi Kattholts og upplýsingamiðlun félagsins má ætla að þjóðarsálin hafi öðlast betri vitund og virðingu fyrir dýrum og þeirri nauðsyn að sinna þeim jafnt sem mannfólkinu.“ segir jafnframt í færslunni.

Óteljandi kisur hafi fengið aðhlynningu á þeim 35 árum sem eru liðin síðan þá, týndir kettir komist aftur heim til eigenda sinna og heimilislausum köttum útveguð heimili.

„Nú þegar sannur dýravinur hefur kvatt sviðið minnist Kattavinafélag Íslands Davíðs Oddsonar með hlýhug og þökkum og sendir aðstandendum hans innilegar samúðarkveðjur.“

