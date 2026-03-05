Apinn að vaxa upp úr apabangsanum

Lífið

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Djungelskog-apinn hefur fylgt apanum Punch hvert sem hann fer.
Munaðarlausi makakíapinn Punch, sem öðlaðist nýverið heimsfrægð vegna sambands við órangútanbangsa úr Ikea, er sagður byrjaður að vaxa upp úr notkun bangsans og tekinn að aðlagast betur samfélagi apa í Ichikawa-dýragarði.

Fréttaveitan AP hefur þær fréttir eftir starfsmönnum og gestum dýragarðsins í Ichikawa, sem er staðsett skammt frá Tókýó.

Punch var yfirgefinn af móður sinni þegar hann fæddist í dýragarðinum í Ichikawa fyrir sjö mánuðum. Á fyrstu mánuðum ævinnar eru makakíapar háðir mæðrum sínum og öðlast styrk með því að halda í feld þeirra. Gripið var til þess ráðs að sjá apanum fyrir förunaut með því að gefa honum órangútan-tuskubangsa.

Punch varð strax mjög heillaður af apabangsanum, dró hann með sér um dýragarðinn og kúrði hjá honum meðan hann svaf. Myndbönd og myndir af samlífi þeirra félaga vöktu gríðarlega athygli um heim allan. Hérlendis fann Ikea fyrir aukinni sölu á brúna órangútanbangsanum.

En nú hefur orðið breyting á samvistunum, Punch er farinn að nota tuskubangsann mun minna. Nýverið sást til Punchs klifra á baki annars api, sitja með eldri öpum og knúsa sambýlisapa sína.

„Það að hjálpa Punch að læra reglur apasamfélagsins og verða viðurkenndur sem gildur meðlimur er okkar mikilvægasta verkefni,“ sagði Kosuke Kano, 24 ára starfsmaður dýragarðsins, í samtali við AP.

Vinsældir Punch hafa verið svo miklar að dýragarðurinn varð að herða reglur og takmarka heimsóknir við tíu mínútna lotur til að draga úr stressi apanna. Vænta má að áhuginn dofni hægt og rólega og snarminnki þegar Punch hættir að nota bangsann.

„Þegar hann vex upp úr tuskudýrinu þá hvetur það hann til aukins sjálfstæðis og það er það sem við vonumst eftir,“ sagði Shigekazu Mizushina, forstjóri dýragarðsins.

Punch sefur enn með bangsanum á hverri nóttu og segist Mizushina að næsta skref apans verði að sofa með hinum öpunum.

