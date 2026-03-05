Apinn að vaxa upp úr apabangsanum Magnús Jochum Pálsson skrifar 5. mars 2026 13:56 Djungelskog-apinn hefur fylgt apanum Punch hvert sem hann fer. Getty Munaðarlausi makakíapinn Punch, sem öðlaðist nýverið heimsfrægð vegna sambands við órangútanbangsa úr Ikea, er sagður byrjaður að vaxa upp úr notkun bangsans og tekinn að aðlagast betur samfélagi apa í Ichikawa-dýragarði. Fréttaveitan AP hefur þær fréttir eftir starfsmönnum og gestum dýragarðsins í Ichikawa, sem er staðsett skammt frá Tókýó. Punch var yfirgefinn af móður sinni þegar hann fæddist í dýragarðinum í Ichikawa fyrir sjö mánuðum. Á fyrstu mánuðum ævinnar eru makakíapar háðir mæðrum sínum og öðlast styrk með því að halda í feld þeirra. Gripið var til þess ráðs að sjá apanum fyrir förunaut með því að gefa honum órangútan-tuskubangsa. Punch varð strax mjög heillaður af apabangsanum, dró hann með sér um dýragarðinn og kúrði hjá honum meðan hann svaf. Myndbönd og myndir af samlífi þeirra félaga vöktu gríðarlega athygli um heim allan. Hérlendis fann Ikea fyrir aukinni sölu á brúna órangútanbangsanum. En nú hefur orðið breyting á samvistunum, Punch er farinn að nota tuskubangsann mun minna. Nýverið sást til Punchs klifra á baki annars api, sitja með eldri öpum og knúsa sambýlisapa sína. „Það að hjálpa Punch að læra reglur apasamfélagsins og verða viðurkenndur sem gildur meðlimur er okkar mikilvægasta verkefni,“ sagði Kosuke Kano, 24 ára starfsmaður dýragarðsins, í samtali við AP. Vinsældir Punch hafa verið svo miklar að dýragarðurinn varð að herða reglur og takmarka heimsóknir við tíu mínútna lotur til að draga úr stressi apanna. Vænta má að áhuginn dofni hægt og rólega og snarminnki þegar Punch hættir að nota bangsann. „Þegar hann vex upp úr tuskudýrinu þá hvetur það hann til aukins sjálfstæðis og það er það sem við vonumst eftir,“ sagði Shigekazu Mizushina, forstjóri dýragarðsins. Punch sefur enn með bangsanum á hverri nóttu og segist Mizushina að næsta skref apans verði að sofa með hinum öpunum. Japan Dýr Samfélagsmiðlar IKEA Grín og gaman Mest lesið Poppstjarna notaði lag Bríetar: „Litla Bríet er að öskra núna“ Lífið Vinsælustu sýningu leikhússins frestað vegna óvæntra meiðsla Lífið Er Jón Gnarr búinn að horfa aðeins of oft á Pretty Woman? Lífið Apinn að vaxa upp úr apabangsanum Lífið Giftu sig eftir sex mánaða bakpokaferðalag Lífið Tóti fékk bílinn lánaðan frá Líf Magneudóttur Lífið Lengsti klukkutími ævinnar Gagnrýni Þekktasta söngleikjalag allra tíma í nýjum búning Tónlist „Til hamingju með daginn Brooklyn, við elskum þig svo mikið“ Lífið Ómetanlegt að hafa sagt frá átröskuninni Lífið Fleiri fréttir Giftu sig eftir sex mánaða bakpokaferðalag Apinn að vaxa upp úr apabangsanum Vinsælustu sýningu leikhússins frestað vegna óvæntra meiðsla Poppstjarna notaði lag Bríetar: „Litla Bríet er að öskra núna“ Er Jón Gnarr búinn að horfa aðeins of oft á Pretty Woman? Tár eftir hverja sýningu „Til hamingju með daginn Brooklyn, við elskum þig svo mikið“ Fiskur og kjöt einnig á boðstólnum hjá Sollu Ómetanlegt að hafa sagt frá átröskuninni „Skelfileg væmni og tilfinningaklám“ eða „eitt það allra áhrifaríkasta“ Tóti fékk bílinn lánaðan frá Líf Magneudóttur Kattavinafélagið minnist dýravinarins Davíðs Verður að fara inn í nýjan áratug með stæl Sviðshöfundar blótuðu þorrann í góubyrjun Spurning um The Terminator upp á tvö hundruð þúsund Guðlaugur Þór kampakátur þegar listinn var kynntur „Búinn að setja miklu meira í þennan gám heldur en ég tók út“ Innlit í Klínikina: „Það er samfélagslega dýrt að gera ekkert“ „Ég verð að þakka þér fyrir að herma eftir mér“ Best að geta elt draumana saman Skilaboðaskjóðan sýnd á Selfossi Laufey og Collab í eina sæng Guðni og gellurnar mættu í kokteilboð Er Rothschild-ættin að sölsa undir sig allan heiminn? Ólga vegna brotthvarfs Sölku Sólar: „Þetta er vond ákvörðun“ Truflað hádegisdjamm í nafni mannréttinda Ástrós Trausta og Adam kveðja Fossvoginn Minnast Davíðs: Hugrakkur, hnyttinn og stór í sniðum Rosalía og Björk slógu í gegn á Brit-hátíðinni Fór alla leið inn í hausinn á konu sem treystir ekki eigin skynjun Sjá meira