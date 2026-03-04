Hin margverðlaunaði heilsukokkur Sólveig Eiríksdóttir starfar nú sem kokkur á meðferðarheimilinu Krýsuvík þar sem hún eldar bæði sína frægu grænmetis- og veganrétti og svo einnig dýrindis fisk- og kjötrétti.
En Solla hefur sérhæft sig í grænmetisréttum og þar eru til dæmis baunaréttir eins og eru vinsælir í Blue Zone-löndunum svokölluðu þar sem fólk verður hundrað ára gamalt. Solla er einnig með námskeið sem hún kallar Meira grænt ásamt dóttur sinni Hildi sem er með BS í næringarfræði. Vala Matt fór fyrir Ísland í dag og heimsótti Sollu í eldhúsið í Krýsuvík í gærkvöldi.
„Ég ætla að búa til fyrir ykkur chili þar sem ég nota baunir og maður getur notað bara þær baunir sem maður vill. Svo ríf ég niður rauðrófur af því að baunir og rauðrófur gefa manni svo mikið gott, bæði gott prótein og svo járn. Svo er þetta blóðaukandi og það er svo margt jákvætt við þetta,“ segir Solla og heldur áfram.
„Þetta er vinsælasti rétturinn og mér finnst það svo gaman. Margir hérna eru ekkert vanir að borða mikið af baunum og grænmeti. Og leist kannski ekki á blikuna en það er með baunir eins og allt annað. Þetta þarf bara að bragðast vel. Þessi réttur er mjög bragðgóður. Svo er ég með alveg fullt af fersku meðlæti og það sem kom mér svo á óvart var þegar þau fóru að opna sig við mig og deila því með mér að þetta væri uppáhaldið þeirra,“ segir Solla og bætir við að rétturinn sé mjög auðveldur.
„Ég byrja bara á að skutla smá lauk og kryddi í pott. Síðan tómatpúrru og mér finnst svo gott að brenna aðeins tómatpúrruna á meðan ég undirbý restina. Svo set ég út í baunir, ríf niður rauðrófur og það er hægt að kaupa þær forsoðnar,“ segir Solla og bætir við að auðvelt sé að nota góðar baunir í dós í verkefnið.
„Svo set ég út í svolítið af tómatmauki og kryddi og svo leyfi ég þessu að sjóða.“
En hvaða krydd notar heilsukokkurinn?
„Ég nota oregano, kúmmen og svo nota ég reykta papriku og svo salt. Og ef fólk vill hafa það sterkara þá er hægt að hafa með þessu chillisósu.“
Solla er þekktust fyrir grænmetisrétti og veganrétti en þarna reiðir hún einnig fram fiski- og kjötrétti.
„Það kom mér svolítið á óvart af því hér þarf ég að elda kjöt og fisk. Og ég er ekki með neina reynslu í því, enga. Við erum hér á veitingahúsavöktum og vikuna sem ég er á fleiri vöktum þá þarf ég náttúrulega að elda einu sinni kjöt og einu sinni fisk. Og þá kom reynsla mín í að marinera tófú sér vel. Þú tekur ekkert bara kjöt ósaltað eða ókryddað og eldar það. Þetta er alltaf það sama og ég held að aðalmálið sé alltaf bragðið,“ segir Solla en hér að neðan má sjá innslagið í heild sinni.