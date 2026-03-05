Í beinni
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Tottenham
Crystal Palace
Handbolti - Úrvalsdeild karla
Valur
Fram
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Kosningar 2026
Stjórnmál
Árásir á Íran
Epstein-skjölin
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Áskorun
Samhengið með Sif
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
fimmtudagur 5. mars 2026
0 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Kosningar 2026
Stjórnmál
Árásir á Íran
Epstein-skjölin
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Áskorun
Samhengið með Sif
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Tottenham
Crystal Palace
Handbolti - Úrvalsdeild karla
Valur
Fram
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Lyftuklaufinn útskrifaður af sjúkrahúsi og segir kraftaverk að hann geti gengið
Golf
Finnst það sárt að mæta ekki skilningi eftir barnsburð
Sport
„Ekki svo að við séum að setja stein í götu hennar af því hún eignaðist barn“
Sport
Landsleikirnir við Svía ekki í Laugardalshöll
Handbolti
Sturla hefur átt erfitt með að borða og sofa
Sport
Hræddur um að hljóta varanlegan taugaskaða við að aka Formúlu 1 bíl
Formúla 1
„Eruð þið tilbúin í blóð, svita og tár?“
Körfubolti
Sara tekur ekki þátt í Open og missir því af heimsleikunum
Sport
„Þeir geta klárað þetta án mín“
Körfubolti
Valur - Fram | Meistararnir mæta toppliðinu
Handbolti
Fleiri fréttir
Tottenham - Crystal Palace | Eykst pressan á Tudor?
Wirtz snúi aftur gegn Wolves
„Aðeins eitt lið sem reyndi að spila fótbolta í dag“
Sjáðu hælspyrnuna sem særði City, Dana klára United og þrennu Joao Pedro
Fámennt lið Newcastle fyrst til að vinna lærisveina Carrick
Joao Pedro sá um svakalegan viðsnúning
Skytturnar styrktu stöðu sína á toppnum
City missti tvisvar niður forystu gegn Forest
Sonur Fletchers í sex leikja bann fyrir hómófóbísk ummæli
Segir fulla innistæðu fyrir reiði Slot við leikmenn
Harry Maguire sakfelldur í Grikklandi
Svona virkar nýja rangstöðuregla Wengers
Toppbaráttan: Árlegi City-skriðþunginn og brúðarmærin sem vill verða brúður
Gleði og sorg í Bítlaborginni í gærkvöldi: Sjáðu mörkin
Liverpool setti afar svekkjandi met
Gullit er hættur að horfa á fótbolta
Gagnrýndi Arsenal fyrir leik liðanna í kvöld
Þema í tapleikjum Liverpool á þessu ári
Mark í framlengingu framlengir bikarævintýri Port Vale
Mark í uppbótartíma tryggði botnliðinu sigur gegn Liverpool
Everton tengir saman sigra og Sunderland hafði betur gegn Leeds United
Efins um að ráða Carrick til frambúðar: „Maður er brenndur af fyrri tíð“
Keypti Cucurella af því að Man City vildi hann
Bannar leikmanni sínum að lyfta lóðum
Skoða leiðir fyrir knattspyrnustjóra til að skora á dóma í enska boltanum
„Niðurlægði mig fyrir framan allan heiminn“
Gakpo leit upp til Alberts
„Þarna áttu bara að taka yfir leikinn“
Sesko-dagar á Old Trafford: „Vildum byggja upp sjálfstraustið hans“
Chelsea jafnaði metið sem lið Heiðars Helgu setti
Sjá meira
Mest lesið
Lyftuklaufinn útskrifaður af sjúkrahúsi og segir kraftaverk að hann geti gengið
Golf
Finnst það sárt að mæta ekki skilningi eftir barnsburð
Sport
„Ekki svo að við séum að setja stein í götu hennar af því hún eignaðist barn“
Sport
Landsleikirnir við Svía ekki í Laugardalshöll
Handbolti
Sturla hefur átt erfitt með að borða og sofa
Sport
Hræddur um að hljóta varanlegan taugaskaða við að aka Formúlu 1 bíl
Formúla 1
„Eruð þið tilbúin í blóð, svita og tár?“
Körfubolti
Sara tekur ekki þátt í Open og missir því af heimsleikunum
Sport
„Þeir geta klárað þetta án mín“
Körfubolti
Valur - Fram | Meistararnir mæta toppliðinu
Handbolti
Í beinni
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Tottenham
Crystal Palace
Handbolti - Úrvalsdeild karla
Valur
Fram
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Kosningar 2026
Stjórnmál
Árásir á Íran
Epstein-skjölin
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Kompás
Senda fréttaskot
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Áskorun
Samhengið með Sif
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Hús og heimili
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar