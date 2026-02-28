Þegar lögreglunni bar að garði kom nágranninn út með hnífa í buxnastrengnum Jón Þór Stefánsson skrifar 28. febrúar 2026 07:22 Lögreglan átti í nógu að snúast í nótt. Vísir/Vilhelm Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst í gærkvöld eða nótt óljós tilkynning þar sem óskað var eftir hennar aðstoð. Á vettvangi greindi sá sem tilkynnti um málið að nágranni hans hefði ýtt í hann, slegið til hans og hótað honum. Meðan lögreglumenn voru að ræða við manninn kom umræddur nágranni á vettvanginn með hnífa í buxnastrengnum sínum. Þetta er á meðal þess sem greint er frá í dagbók lögreglunnar. Nágranninn er sagður hafa verið mjög ölvaður en ekki árásargjarn. Hann mun hafa verið handtekinn með fjölda hnífa á sér og vistaður í fangaklefa. Atvikið átti sér stað í umdæmi lögreglustöðvar tvö, sem sinnir verkefnum í Garðabæ og Hafnarfirði. Í miðborg Reykjavíkur var maður handtekinn eftir að hafa ítrekað kastað sér utan í lögreglubíla og verið með óspektir. Hann var sagður mjög ölvaður og vistaður í fangaklefa. Í umdæmi lögreglustöðvar eitt, sem sér um verkefni í Miðborginni, Vesturbæ, Austurbæ, og á Seltjarnarnesi, var tilkynnt um menn sem stálu slökkvitæki af veitingastað. Þeir höfðu notað það utandyra, en svo skilið það eftir og farið í burtu. Tilkynnt var um hóp drengja sem köstuðu grjóti í gegnum rúðu í grunnskóla í Reykjavík í umdæmi lögreglustöðvar þrjú, sem sér um mál í Kópavogi og Breiðholti. Þar var einnig tilkynnt um karl sem fannst utandyra slasaður á fæti og mjöðm. Talið er að hann hafi hrasað niður nærliggjandi tröppur. Hann var fluttur til frekari aðhlynningar á slysadeild. Lögreglumál Mest lesið Ísrael og Bandaríkin ráðast á Íran Erlent Fóru með fórnarlambið út að Gróttuvita og börðu með felgulykli Innlent Áfengissala í brekkunni hafi reynst vel Innlent Borgin biðst afsökunar: „Þetta er svo petty af hálfu borgarinnar“ Innlent „Þetta verða mjög spennandi kosningar“ Innlent Þegar lögreglunni bar að garði kom nágranninn út með hnífa í buxnastrengnum Innlent „Ég er ekki að útiloka neitt, það er allt uppi á borðinu“ Innlent Sakfelling hjúkrunarfræðingsins sé sorgleg Innlent Heiða Guðný á Ljótarstöðum fékk óvænt kið Innlent Flestir óánægðir með störf ríkisstjórnarinnar Innlent Fleiri fréttir Þegar lögreglunni bar að garði kom nágranninn út með hnífa í buxnastrengnum Fóru með fórnarlambið út að Gróttuvita og börðu með felgulykli Áfengissala í brekkunni hafi reynst vel „Þetta verða mjög spennandi kosningar“ „Ég er ekki að útiloka neitt, það er allt uppi á borðinu“ „Nú verður fjör” hjá Sjálfstæðismönnum sem kynna lista í Mosó Heiða Guðný á Ljótarstöðum fékk óvænt kið Borgin biðst afsökunar: „Þetta er svo petty af hálfu borgarinnar“ Vendingar í borginni, vandræði vegna verktaka og Pepsi-sátt Framsókn sviptir hulunni af framboðslista í Mosó Rósin áfram í hnappagati Samfylkingarinnar Sakfelling hjúkrunarfræðingsins sé sorgleg Flestir óánægðir með störf ríkisstjórnarinnar „Heiða hætt? Nei, bara veik heima“ Reykjadalur fær tugi milljóna eftir allt saman en aðrir minna Samfylking stærst en Sjálfstæðisflokkur skammt undan Landspítali fær 25 milljónir vegna stuðnings við Bakkakotsbörn Páll Winkel varð fyrir valinu Fyrir Heimaey lætur gott heita í Eyjum Síðustu strandaglóparnir komust til Keflavíkur í nótt Borgarfulltrúi sem hlaut ekki náð fagnar endurnýjun „Þetta kom okkur algjörlega í opna skjöldu“ Reykjavíkurborg játar ranga upplýsingagjöf en umboðsmaður segir spurningum enn ósvarað Deilt um framkvæmdir í Ölduselsskóla og flug í samt lag á ný Fái að hitta lækni fyrr með nýju skipulagi á bráðamóttökunni Íris kveður stjórnmálin í Eyjum Bein útsending: Heilsan okkar – Fíknivandi ungmenna Kveður Þorgerði og snýr sér að Guði Segja verktakann hafa fallið á prófinu Slitin drifkeðja bifhjóls olli banaslysi á Miklubraut Sjá meira