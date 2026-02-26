Borgarráð samþykkti í morgun að falla frá fyrirætlunum um að byggður verði nýr unglingaskóli í Laugardal á svokölluðum þríhyrningi aftan við Skautahöllina. Huga á að annarri staðsetningu og fara í samráðsferli að nýju með helstu hagaðilum í Laugardal um staðsetningu skóla- og íþróttamannvirkja á svæðinu.
Í fréttatilkynningu þess efnis frá Reykjavíkurborg segir að Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri hafi lagt tillöguna fram í morgun.
„Með uppbyggingu unglingaskóla í Laugardal verður til menntastofnun sem verður áhrifavaldur í lífi ungmenna í hverfinu í marga áratugi og setur mark sitt á allt annað skólastarf í Laugardalnum. Slík framkvæmd er af þeirri stærðargráðu að hún þarf að vera vönduð og standast tímans tönn,“ er haft eftir henni.
Nú verði fyrri sviðsmyndir sem lagðar voru fram í skýrslu starfshóps um undirbúning framkvæmda árið 2023 endurskoðaðar. Skipaður verði starfshópur sem kalli til helstu hagaðila í Laugardal til samráðs um framtíðarsýn.
„Því miður hefur komið í ljós að fyrri ákvarðanir voru einfaldlega ekki á nægilega traustum grunni byggðar," segir borgarstjóri „og þess vegna er nauðsynlegt að vinna málið betur. Þess vegna var það tillaga mín að hætta við fyrri áform og endurskoða staðarval í betra samkomulagi við unglingana, foreldra, íbúa og aðra hagaðila í Laugardalnum,“ er haft eftir borgarstjóra.
Uppfært: Fyrirsögn fréttarinnar hefur verið breytt. Hún gaf upprunalega til kynna að búið væri að hætta við að reisa skólann, ekki finna honum nýjan stað.