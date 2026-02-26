Börnum með stöðu sakbornings fjölgar: „Sláandi tölur“ Sunna Sæmundsdóttir skrifar 26. febrúar 2026 11:54 176 börn voru með stöðu sakbornings í ofbeldisbrotamálum í fyrra. Árið 2015 voru þau 65. vísir/Einar Börnum sem hafa stöðu sakbornings í ofbeldisbrotamálum hjá lögreglu hefur fjölgað verulega á síðustu árum og umboðsmaður barna segir þróunina sláandi. Hún veltir fyrir sér hvort viðvarandi bið eftir nær öllum úrræðum hafi áhrif. Samkvæmt nýrri tölfræði umboðsmanns barna bíða nærri tvö þúsund og fimm hundruð börn eftir þjónustu hjá Geðheilsumiðstöð barna. Hátt í átta hundruð bíða til að mynda eftir athugun vegna gruns um einhverfu og meðalbiðtími þeirra er þrjú ár. „Það er gríðarlega langur tími í lífi barns,“ segir Salvör Nordal, umboðsmaður barna. Salvör Nordal er umboðsmaður barna.Vísir/Einar Bið er eftir nær öllum úrræðum fyrir börn. Fyrst er það oftast bið eftir greiningu og svo tekur annar biðlisti við. „Þegar greiningarnar liggja fyrir og það er búið að samþykkja og staðfesta að þau þurfi á stuðningi að halda fá þau ekki stuðninginn sem búið er að bíða eftir í allan þennan tíma.“ Jákvæð teikn eru þó sums staðar á lofti. Þrátt fyrir langan biðtíma hjá Geðheilsumiðstöð fækkaði nú börnum á biðlista í fyrsta sinn á milli mælinga. Hingað til hefur þeim fjölgað í hverri mælingu. Salvör vonar að aðgerðir sem hafa falist í að fjölga starfsfólki og auka fjármagn í ákveðnum úrræðum séu farnar að bera árangur. Ástandið sé engu að síður óásættanlegt og brýnt sé að stytta biðina þvert á kerfið. „Þannig að við náum því að halda í viðmið landlæknis um að börn bíði ekki lengur en þrjá mánuði eftir þjónustu.“ Hjá Geðheilsumiðstöð barna bíða 2.453 börn eftir þjónustu. Þar af hafa 1.900 beðið lengur en þrjá mánuði.vísir/Vilhelm Í tölfræðinni er einnig litið til fjölda barna er tengjast ofbeldismálum hjá lögreglu. Í fyrra voru 176 börn með stöðu sakbornings í ofbeldisbrotamáli og 29 með stöðu sakbornings í kynferðisbrotamáli. Til samanburðar höfðu 65 börn stöðu sakbornings í ofbeldisbrotamálum árið 2015. Um verulega fjölgun á síðastliðnum áratug er að ræða. „Það þyrfti að greina þær tölur enn betur til þess að geta gripið til nauðsynlegra aðgerða, því að þetta eru sláandi tölur,“ segir Salvör. „Auðvitað veltir maður því fyrir sér að hvaða leyti þessi bið eftir þjónustu getur haft. Bið eftir alls kyns úrræðum getur valdið vanda á öðrum sviðum og maður veltir fyrir sér hvernig þetta tengist innbyrðis. Það eru svo víða vandamál og í mörgum tilvikum þá kannski hanga málin örugglega meira saman, þannig að við erum að sjá vanda á einum stað koma fram á allt öðrum. Þannig að þetta þarf auðvitað að greina og skoða miklu betur,“ segir Salvör. Börn og uppeldi Ofbeldi barna Heilbrigðismál Geðheilbrigði Mest lesið Keyrði inn í hvítan vegg: „Í besta falli vítavert gáleysi“ Innlent Voru að tína dópið úr töskunni þegar löggan réðst til atlögu Innlent Mette boðar óvænt til kosninga Erlent Alvarleg hótun gegn orkukerfi Norðurlandanna Erlent Vilja borgarlest í stað borgarlínu Innlent Tækinu ekki ekið of hratt þó hraðinn segi ekki allt Innlent Þorsteinn hættur hjá Deloitte þrátt fyrir sýknu Innlent Stranger Things-fossinn gæti orðið vinsælastur Innlent Háskólinn lagði stúdenta Innlent Þrautaganga Ingva og fjölskyldu: Svefnleysi, bræðiköst og flogveiki en engin úrræði Innlent Fleiri fréttir Tækinu ekki ekið of hratt þó hraðinn segi ekki allt Börnum með stöðu sakbornings fjölgar: „Sláandi tölur“ Viðreisn býður í fyrsta skipti fram á Akureyri Vonbrigði með verðbólgutölurnar og snjómokstur olli tjóni Háskólinn lagði stúdenta Stranger Things-fossinn gæti orðið vinsælastur Þau skipa lista Sjálfstæðisflokksins á Ísafirði Vilja borgarlest í stað borgarlínu Einar Jóhannes fær oddvitasæti Miðflokksins í Kópavogi Þorsteinn hættur hjá Deloitte þrátt fyrir sýknu Bein útsending: Þróun og horfur á vinnumarkaði Voru að tína dópið úr töskunni þegar löggan réðst til atlögu Keyrði inn í hvítan vegg: „Í besta falli vítavert gáleysi“ Þurfi að draga úr ofbeldi gegn eldri borgurum Geti átt í samstarfi við nær alla flokka Tína rusl til að komast á Reyki Trausti vill snúa aftur Mesti snjórinn síðan í október: „Ætluðum við að gera þetta núna?“ Þrautaganga Ingva og fjölskyldu: Svefnleysi, bræðiköst og flogveiki en engin úrræði Rúta lenti utan vegar Ráðaleysi, viðvörun og hetjusaga Yrði glaður að fá Ísland í ESB: Atkvæðagreiðsla á næstu mánuðum Fékk Prins Póló: „Pabbi þetta er fyrir þig“ Enginn meðalmaður eða meðalkona til í alvörunni Maðurinn grunaður um manndráp á Kársnesi áfram í haldi Tólf sagt upp hjá Sjúkratryggingum Yfir hundrað þúsund gert kröfu: „Réttlæti skal ná fram að ganga“ Þá var hægt að lækka fargjöld um 51 prósent Tæp sextíu prósent landsmanna vilja banna sjókvíaeldi Sjálfstæðisflokkurinn ekki í samkeppni og „alveg slök“ í Miðflokknum Sjá meira