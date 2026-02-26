Einar Jóhannes fær oddvitasæti Miðflokksins í Kópavogi Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 26. febrúar 2026 09:30 Einar Jóhannes Guðnason. Aðsend Einar Jóhannes Guðnason, varaþingmaður Miðflokksins, verður oddviti Miðflokksins í Kópavogi í sveitarstjórnarkosningunum í vor. Ákveðið var að stilla upp á lista Miðflokksins í Kópavogi og mun Kópavogsdeild flokksins kynna frambjóðendur í efstu fimm sætin í næstu viku. Einar Jóhannes er 32 ára og hefur víðtæka reynslu úr atvinnulífinu sem rekstrar- og sölustjóri til átta ára, hjá Eloomi, Maze og síðast 50skills samkvæmt tilkynningu frá flokknum. Hann er giftur og á eitt barn. Hann er varaþingmaður þingflokksins og stóð að því að endurvekja ungliðahreyfingu flokksins auk þess sem hann situr í stjórn Miðflokksdeildar Kópavogs, stjórn Suðvesturkjördæmis og í nefnd um innra starf flokksins. „Það er ákall frá Kópavogsbúum að borgaralegt afl með skynsama stefnu fái sæti við borðið. Íbúar vilja ekki þá þéttingu sem er boðuð, Borgarlínu í óbreyttri mynd og kalla foreldrar skýrt eftir langtímalausnum í leik- og grunnskólamálum. Að þessu og mörgu fleiru mun Miðflokkurinn vinna og skýra nánar innan tíðar þegar stefnuskráin verður birt“ er haft eftir Einari Jóhannesi í fréttatilkynningunni. Sveitarstjórnarkosningar 2026 Miðflokkurinn Kópavogur Mest lesið Keyrði inn í hvítan vegg: „Í besta falli vítavert gáleysi“ Innlent Voru að tína dópið úr töskunni þegar löggan réðst til atlögu Innlent Þorsteinn hættur hjá Deloitte þrátt fyrir sýknu Innlent Þrautaganga Ingva og fjölskyldu: Svefnleysi, bræðiköst og flogveiki en engin úrræði Innlent Hyggjast gefa í kjarnorku- og eldflaugaáætlanir sínar Erlent Vilja borgarlest í stað borgarlínu Innlent „Ætluðum við að gera þetta núna?“ Innlent Væta sunnantil og töluverð hláka í höfuðborginni Veður Lögreglustjóri tilkynntur fyrir ofbeldi og áreitni á þorrablóti Innlent Gögn um ásökun konu á hendur Trump vantar í Epstein-skjölin Erlent Fleiri fréttir Þau skipa lista Sjálfstæðisflokksins á Ísafirði Vilja borgarlest í stað borgarlínu Einar Jóhannes fær oddvitasæti Miðflokksins í Kópavogi Þorsteinn hættur hjá Deloitte þrátt fyrir sýknu Bein útsending: Þróun og horfur á vinnumarkaði Voru að tína dópið úr töskunni þegar löggan réðst til atlögu Keyrði inn í hvítan vegg: „Í besta falli vítavert gáleysi“ Þurfi að draga úr ofbeldi gegn eldri borgurum Geti átt í samstarfi við nær alla flokka Tína rusl til að komast á Reyki Trausti vill snúa aftur „Ætluðum við að gera þetta núna?“ Þrautaganga Ingva og fjölskyldu: Svefnleysi, bræðiköst og flogveiki en engin úrræði Rúta lenti utan vegar Ráðaleysi, viðvörun og hetjusaga Yrði glaður að fá Ísland í ESB: Atkvæðagreiðsla á næstu mánuðum Fékk Prins Póló: „Pabbi þetta er fyrir þig“ Enginn meðalmaður eða meðalkona til í alvörunni Maðurinn grunaður um manndráp á Kársnesi áfram í haldi Tólf sagt upp hjá Sjúkratryggingum Yfir hundrað þúsund gert kröfu: „Réttlæti skal ná fram að ganga“ Þá var hægt að lækka fargjöld um 51 prósent Tæp sextíu prósent landsmanna vilja banna sjókvíaeldi Sjálfstæðisflokkurinn ekki í samkeppni og „alveg slök“ í Miðflokknum Einar fundar með borginni um málefni miðborgar Átti að fá smáaura fyrir sögulegt smygl Þjónustubátur sökk í Tálknafjarðarhöfn Lögreglustjóri tilkynntur fyrir ofbeldi og áreitni á þorrablóti Enn óvíst hvar miðja bakkans lendir Snjókomubakkinn nálgast borgina Sjá meira