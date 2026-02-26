Innlent

Einar Jóhannes fær oddvitasæti Mið­flokksins í Kópa­vogi

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Einar Jóhannes Guðnason.
Einar Jóhannes Guðnason, varaþingmaður Miðflokksins, verður oddviti Miðflokksins í Kópavogi í sveitarstjórnarkosningunum í vor. 

Ákveðið var að stilla upp á lista Miðflokksins í Kópavogi og mun Kópavogsdeild flokksins kynna frambjóðendur í efstu fimm sætin í næstu viku.

Einar Jóhannes er 32 ára og hefur víðtæka reynslu úr atvinnulífinu sem rekstrar- og sölustjóri til átta ára, hjá Eloomi, Maze og síðast 50skills samkvæmt tilkynningu frá flokknum. Hann er giftur og á eitt barn.

Hann er varaþingmaður þingflokksins og stóð að því að endurvekja ungliðahreyfingu flokksins auk þess sem hann situr í stjórn Miðflokksdeildar Kópavogs, stjórn Suðvesturkjördæmis og í nefnd um innra starf flokksins. 

„Það er ákall frá Kópavogsbúum að borgaralegt afl með skynsama stefnu fái sæti við borðið. Íbúar vilja ekki þá þéttingu sem er boðuð, Borgarlínu í óbreyttri mynd og kalla foreldrar skýrt eftir langtímalausnum í leik- og grunnskólamálum. Að þessu og mörgu fleiru mun Miðflokkurinn vinna og skýra nánar innan tíðar þegar stefnuskráin verður birt“ er haft eftir Einari Jóhannesi í fréttatilkynningunni.

