Áfrýjunarnefnd UEFA hefur hafnað áfrýjun Benfica vegna leikbanns Gianluca Prestianni og hann fær því ekki að spila í seinni leiknum gegn Real Madrid í Meistaradeildinni í kvöld.
UEFA hefur hafið agamál gegn Argentínumanninum eftir að hann var sakaður um kynþáttaníð í garð Vinicius Junior í leiknum í Lissabon í síðustu viku.
Málið hefur ekki enn verið tekið fyrir en á mánudaginn bárust þau skilaboð að UEFA hefði ákveðið að setja Prestianni í eins leiks bráðabrigðabann á meðan beðið er eftir úrskurði.
Það þýðir að hann fær ekki að taka þátt í seinni leiknum á Estádio Bernabeu þar sem Benfica mun reyna að snúa við 0-1 tapi úr heimaleiknum.
Prestianni hefur neitað ásökunum um að hafa notað kynþáttaníð og stjórn félagsins hefur stutt hann. Leikmaðurinn fór með hópnum til Madrídar ef ske kynni að áfrýjunin yrði tekin til greina en nú er ljóst að hann mun ekki koma inn á völlinn.
Stjarna Real Madrid, Kylian Mbappé, sagði eftir atvikin í Lissabon að að hans mati ætti Prestiano ekki skilið að spila á Estadio Bernabeu.
Ef Prestianni verður fundinn sekur um kynþáttafordóma má búast við mun þyngri refsingu en eins leiks banni.
Leikur Real Madrid og Benfica verður í beinni útsendingu á SÝN Sport og hefst útsendingin frá leiknum klukkan 19.50 en upphitun fyrir alla leiki kvöldsins í Meistaradeildinni hefst á sömu rás klukkan 19.30.
