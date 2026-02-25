Innlent

Þurfi að draga úr of­beldi gegn eldri borgurum

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Félag eldri borgara skorar á ríkisstjórnina.
Félag eldri borgara skorar á ríkisstjórn Íslands að beita sér fyrir því að umfang og eðli ofbeldis gagnvart öldruðu fólki verði rannsakað og greint. Nauðsynlegt er að útbúa aðgerðaáætlun til að draga úr slíku ofbeldi.

Ályktunin var niðurstaða á aðalfundi Félags eldri borgara í Reykjavík og nágrenni í dag. 

Í janúar var greint frá því að tvöfalt fleiri eldri borgarar leituðu til Bjarkarhlíðar vegna ofbeldis í fyrra en árið áður. Algengast sé að uppkomin börn beiti foreldra sína ofbeldi, til að mynda andlegu ofbeldi og fjárhagsofbeldi. Það geti líka falist í vanrækslu þarfa þeirra á við að neita þeim um lífsnauðsynleg lyf.

„Ýmis teikn eru á lofti um að tilfellum um ofbeldi gagnvart öldruðu fólki fari fjölgandi. Vakin hefur verið athygli á að mjög lítill hluti ofbeldis af þessum toga er tilkynntur til lögreglu eða annarra hlutaðeigandi yfirvalda. Skýringar liggja í því að oftast eru gerendur nánir ættingjar, heilbrigðisstarfsfólk, vinir eða trúnaðarvinir sé tekið mið af rannsóknum um þessi mál í öðrum norrænum ríkjum,“ segir í ályktuninni.

„Umræða síðustu mánaða um þessi mál hefur leitt í ljós að ofbeldi gegn öldruðu fólki er algengara en flesta hafði almennt grunað.“

Samkvæmt gögnum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar verður um einn af hverjum sex í hópi sextíu ára og eldri fyrir ofbeldi á hverju ári. Þá viðurkenni 75 prósent starfsfólks á stofnunum að hafa beitt ofbeldi.

