Þurfi að draga úr ofbeldi gegn eldri borgurum Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 25. febrúar 2026 22:32 Félag eldri borgara skorar á ríkisstjórnina. Vísir/Arnar Félag eldri borgara skorar á ríkisstjórn Íslands að beita sér fyrir því að umfang og eðli ofbeldis gagnvart öldruðu fólki verði rannsakað og greint. Nauðsynlegt er að útbúa aðgerðaáætlun til að draga úr slíku ofbeldi. Ályktunin var niðurstaða á aðalfundi Félags eldri borgara í Reykjavík og nágrenni í dag. Í janúar var greint frá því að tvöfalt fleiri eldri borgarar leituðu til Bjarkarhlíðar vegna ofbeldis í fyrra en árið áður. Algengast sé að uppkomin börn beiti foreldra sína ofbeldi, til að mynda andlegu ofbeldi og fjárhagsofbeldi. Það geti líka falist í vanrækslu þarfa þeirra á við að neita þeim um lífsnauðsynleg lyf. „Ýmis teikn eru á lofti um að tilfellum um ofbeldi gagnvart öldruðu fólki fari fjölgandi. Vakin hefur verið athygli á að mjög lítill hluti ofbeldis af þessum toga er tilkynntur til lögreglu eða annarra hlutaðeigandi yfirvalda. Skýringar liggja í því að oftast eru gerendur nánir ættingjar, heilbrigðisstarfsfólk, vinir eða trúnaðarvinir sé tekið mið af rannsóknum um þessi mál í öðrum norrænum ríkjum,“ segir í ályktuninni. „Umræða síðustu mánaða um þessi mál hefur leitt í ljós að ofbeldi gegn öldruðu fólki er algengara en flesta hafði almennt grunað.“ Samkvæmt gögnum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar verður um einn af hverjum sex í hópi sextíu ára og eldri fyrir ofbeldi á hverju ári. Þá viðurkenni 75 prósent starfsfólks á stofnunum að hafa beitt ofbeldi. Eldri borgarar Heimilisofbeldi Mest lesið Lögreglustjóri tilkynntur fyrir ofbeldi og áreitni á þorrablóti Innlent Hvetja fólk til að fara fyrr heim vegna veðurs Veður „Svo sprakk rúðan og glerbrot út um allt í bílnum“ Innlent Tólf sagt upp hjá Sjúkratryggingum Innlent Þrautaganga Ingva og fjölskyldu: Svefnleysi, bræðiköst og flogveiki en engin úrræði Innlent Vissi alltaf að sonurinn myndi ekki þrífast í skólakerfinu Innlent Þá var hægt að lækka fargjöld um 51 prósent Innlent Fallast ekki á svör borgarinnar og vilja „friðarviðræður“ Innlent Gögn um ásökun konu á hendur Trump vantar í Epstein-skjölin Erlent „Ætluðum við að gera þetta núna?“ Innlent Fleiri fréttir Þurfi að draga úr ofbeldi gegn eldri borgurum Geti átt í samstarfi við nær alla flokka Tína rusl til að komast á Reyki Trausti vill snúa aftur „Ætluðum við að gera þetta núna?“ Þrautaganga Ingva og fjölskyldu: Svefnleysi, bræðiköst og flogveiki en engin úrræði Rúta lenti utan vegar Ráðaleysi, viðvörun og hetjusaga Yrði glaður að fá Ísland í ESB: Atkvæðagreiðsla á næstu mánuðum Fékk Prins Póló: „Pabbi þetta er fyrir þig“ Enginn meðalmaður eða meðalkona til í alvörunni Maðurinn grunaður um manndráp á Kársnesi áfram í haldi Tólf sagt upp hjá Sjúkratryggingum Yfir hundrað þúsund gert kröfu: „Réttlæti skal ná fram að ganga“ Þá var hægt að lækka fargjöld um 51 prósent Tæp sextíu prósent landsmanna vilja banna sjókvíaeldi Sjálfstæðisflokkurinn ekki í samkeppni og „alveg slök“ í Miðflokknum Einar fundar með borginni um málefni miðborgar Átti að fá smáaura fyrir sögulegt smygl Þjónustubátur sökk í Tálknafjarðarhöfn Lögreglustjóri tilkynntur fyrir ofbeldi og áreitni á þorrablóti Enn óvíst hvar miðja bakkans lendir Snjókomubakkinn nálgast borgina Vissi alltaf að sonurinn myndi ekki þrífast í skólakerfinu Ellefu í framboði í prófkjöri Pírata Býður sig fram í embætti varaformanns VG Hálfs árs fangelsi fyrir að berja mann með bifhjólakeðju Rúmar sex hundruð milljónir til sjö stjórnmálaflokka Rúta út af vegi í Fagradal og fleiri í vanda í hvassviðrinu Þau skipa lista Sjálfstæðisflokksins á Akureyri Sjá meira