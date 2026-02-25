Fékk Prins Póló: „Pabbi þetta er fyrir þig“

Kristrún Frostadóttir, forsætirsráðherra Íslands, fundaði í dag með Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands. Í lok fundarins gaf hann henni Prins Póló, sem kemur frá Póllandi.
Ég kom með þetta sérstaklega fyrir þig, sagði Tusk að loknum fundi þegar hann dró upp stykki af Prins Póló að loknum blaðamannafundi hans og Kristrúnar.
Þau funduðu fyrr í dag, en hún stoppaði í Póllandi í einn dag eftir að hafa ferðast til Kiev í Úkraínu.
„Ég verð að segja þér þetta, því veistu hver er að fara vera ánægður með þetta?“ sagði Kristrún á ensku.
„Pabbi þetta er fyrir þig,“ bætir hún við á íslensku.
Hún segir fólkinu salnum hvernig hún gæddi sér oft á sælgætinu á sínum yngri árum. Hún faðmaði síðan Tusk og sagðist vera afar ánægð með gjöfina.