Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi karlmann með langan sakaferil að baki í sex mánaða fangelsi, skilorðsbundið til þriggja ára, fyrir líkamsárás þegar hann sló mann í höfuðið með mótorhjólakeðju. Tekið var tillit til viðsnúnings á högum árásarmannsins þegar refsingin var ákveðin.
Árásin átti sér stað í heimahúsi í Reykjavík 11. febrúar árið 2024. Fórnarlambið hlaut skurð á hvirfli og vægan heilahristing auk áverka á framhandlegg samkvæmt ákæru í málinu.
Fórnarlambið lýsti atvikum þannig að árásarmaðurinn hefði reiðst því að hann hefði átt í vingjarnlegu spjalli við kærustu þess síðarnefnda. Báðir menn dvöldu þá í íbúð kunningjakonu fórnarlambsins.
Árásarmaðurinn hafi fyrst haft „ljót orð“ við fórnarlambið en síðan slegið það í höfuðið með keðjunni. Í kjölfarið hefði árásarmaðurinn sagt honum að hafa ekki samband við lögreglu og að segjast hafa fallið. Þá hafi hann og kærasta hans haldið síma fórnarlambsins frá því.
Í skýrslutökum hjá lögreglu bar árásarmaðurinn því við að hann vissi ekki um hvað málið snerist eða hvernig fórnarlambið hefði hlotið áverkana. Fyrir dómi sagðist hann ekki muna eftir atvikum vegna vímuefnaneyslu.
Raunar hefði hann átt við fíknivanda að stríða frá unga aldri og lent í fangelsi átján ára. Hann væri nú fyrst að ná tökum á neyslunni og hefði verið edrú í eitt og hálft ár. Tímabilið væri það lengsta án vímuefna frá barnsaldri.
Dómurinn taldi brot mannsins stórvarasamt þar sem hann hefði ráðist að höfði fórnarlambsins. Hins vegar hefðu áverkarnir sem hlutust af árásinni ekki verið það alvarlegir.
Með tilliti til þess að hversu rannsókn lögreglu var ábótavant taldi dómurinn ekki rétt að sakfella manninn fyrir stórfellda líkamsárás. Fetti dómurinn meðal annars fingur út í að lögregla hefði ekki leitað í íbúðinni að keðjunni sem árásarmaðurinn átti að hafa beitt.
Sakaferill árásármannsins nær áratug aftur í tímann. Hann hefur meðal annars verið sakfelldur fyrir fíkniefnabrot, fjársvik, gripdeildir, húsbrot, þjófnað og vopnalagabrot.
Dómurinn tók tillit til góðrar hegðunar mannsins á meðan hann dvaldi á Kívabryggju nánast allt síðasta ár og að hann hefði leitað sér meðferðar við vandamálum sínum.
Forstöðumaður Batahúss, úrræðis fyrir brotamenn sem hafa lokið afplánun, ritaði dómnum erindi vegna máls mannsins. Fullyrti hann að maðurinn væri hugheill í að yfirstíga erfiðleika sína og gera eitthvað uppbyggilegt við líf sitt. Umbreytingin á honum væri ótrúleg og ekki oft sem ungir menn næðu að breyta högum sínum algjörlega eftir að hafa lent í „svartnætti vímugjafanna“.
Því væri rétt að gefa honum tækfiræi til að sýna hvað í honum byggi. Árangurinn sem hann hefði náð gæti glatast ef hann yrði fangelsaður á ný.
Auk skilorðsbundna fangelsisdómsins þarf maðurinn að greiða fórnarlambinu 400 þúsund krónur í miskabætur og rúma 1,3 milljónir króna í sakarkostnað.