Sjáðu mörkin: Norskar hetjur í Mílanó og norsk hetja í Madrid

Norðmenn áttu stóra sviðið í Meistaradeild Evrópu í fótbolta í gærkvöld, þegar fjögur lið tryggðu sig inn í 16-liða úrslitin. Mörkin úr leikjunum má sjá á Vísi.
Nú eru aðeins fjögur laus sæti eftir í 16-liða úrslitunum og verður spilað um þau í kvöld.
Í gærkvöld sló Bodö/Glimt stórlið Inter út, með því að vinna 2-1 sigur í Mílanó eftir 3-1 sigur sinn heima í Noregi fyrir viku. Jens Petter Hauge og Håkon Evjen skoruðu mörk Norðmanna en Aessandro Bastoni náði svo aðeins að klóra í bakkann fyrir Inter.
Það var einnig Norðmaður í aðalhlutverki í Madrid því framherjinn Alexander Sörloth skoraði góða þrennu í 4-1 sigri Atlético gegn Club Brugge. Atlético vann því einvígið samtals 7-4.
Newcastle var í þægilegri stöðu gegn Qarabag eftir 6-1 sigur í Aserbaísjan fyrir viku. Enska liðið vann svo 3-2 í gærkvöld, með mörkum frá Sandro Tonali, Joelinton og Sven Botman.
Leverkusen dugði svo markalaust jafntefli gegn Olympiacos, eftir 2-0 útisigur í fyrri leiknum.