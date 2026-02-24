Innlent

Vantrauststillagan sýni van­hæfni meiri­hluta Vöku

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Stúdentaráðsliðar Röskvu.
Fulltrúar Röskvu í Stúdentaráði Háskóla Íslands segja Vökuliða hafa hlaupið á sig með vantrauststillögu á hendur rektor skólans. Tillagan hafi verið byggð á röngum upplýsingum.

Greint var frá því fyrr í kvöld að Vaka hefði ákveðið að fresta tillögu um vantrauststillögu á hendur Silju Báru Ómarsdóttur rektor Háskóla Íslands. Meðlimir Vöku í Stúdentaráði Háskóla Íslands sem eru jafnframt í meirihluta lögðu fyrr í vikunni fram tillögu um að lýst verði yfir vantrausti á hendur rektornum, vegna meints ábyrgðarleysis í hækkun skrásetningargjalda. Skrásetningargjaldið verður hækkað um 25 þúsund krónur frá og með næsta skólaári, hefur verið 75 þúsund krónur frá 2013 en verður nú 100 þúsund krónur.

Atburðarásin hafi verið leikþáttur

„Stúdentaráðsliðar Vöku hafa hlaupið á sig. Þau lögðu fram vantrauststillögu á rektor byggða á röngum upplýsingum um úrskurð áfrýjunarnefndar og ætla þau núna að fresta umræðu um eigin tillögu sem þau hafa nú þegar farið fram með í fjölmiðla. Upplýsingar sem fulltrúi þeirra í Háskólaráði og starfsmenn skrifstofu Stúdentaráðs Háskóla Íslands hefðu léttilega geta nálgast,“ segir í tilkynningu Röskvu.

„Þau fresta vantrauststillögunni vegna samtals sem þau áttu við rektor, þetta samtal hefði átt að eiga sér stað áður en lögð var fram vantrauststillaga. Með henni er samstarf og samtal við rektor sett í hættu og þar með hagsmunabarátta stúdenta í leiðinni. Vinnubrögðin sýna fram á ábyrgðarleysi og vanhæfni meirihluta Vöku, vinnubrögð sem skaða trúverðugleika Stúdentaráðs Háskóla Íslands.“

Segir ennfremur að atburðarás undanfarna daga hafi verið leikþáttur í boði meirihluta Vöku sem Röskva segir að þjóni ekki hagsmunum stúdenta.

„Hún átti kannski að þjóna Vöku í kosningabaráttu en augljóst er að sú áætlun hefur ekki gengið upp. Stúdentaráðsliðar Röskvu og fulltrúi hreyfingarinnar í háskólaráði voru mynduð eftir fundinn full af baráttugleði. Við sem stúdentahreyfing munum aldrei sitja þegjandi undir vondum vinnubrögðum sem eru ekki Stúdentaráði Háskóla Íslands til sóma.“

