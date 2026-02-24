Vantrauststillagan sýni vanhæfni meirihluta Vöku Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 24. febrúar 2026 23:47 Stúdentaráðsliðar Röskvu. Fulltrúar Röskvu í Stúdentaráði Háskóla Íslands segja Vökuliða hafa hlaupið á sig með vantrauststillögu á hendur rektor skólans. Tillagan hafi verið byggð á röngum upplýsingum. Greint var frá því fyrr í kvöld að Vaka hefði ákveðið að fresta tillögu um vantrauststillögu á hendur Silju Báru Ómarsdóttur rektor Háskóla Íslands. Meðlimir Vöku í Stúdentaráði Háskóla Íslands sem eru jafnframt í meirihluta lögðu fyrr í vikunni fram tillögu um að lýst verði yfir vantrausti á hendur rektornum, vegna meints ábyrgðarleysis í hækkun skrásetningargjalda. Skrásetningargjaldið verður hækkað um 25 þúsund krónur frá og með næsta skólaári, hefur verið 75 þúsund krónur frá 2013 en verður nú 100 þúsund krónur. Atburðarásin hafi verið leikþáttur „Stúdentaráðsliðar Vöku hafa hlaupið á sig. Þau lögðu fram vantrauststillögu á rektor byggða á röngum upplýsingum um úrskurð áfrýjunarnefndar og ætla þau núna að fresta umræðu um eigin tillögu sem þau hafa nú þegar farið fram með í fjölmiðla. Upplýsingar sem fulltrúi þeirra í Háskólaráði og starfsmenn skrifstofu Stúdentaráðs Háskóla Íslands hefðu léttilega geta nálgast,“ segir í tilkynningu Röskvu. „Þau fresta vantrauststillögunni vegna samtals sem þau áttu við rektor, þetta samtal hefði átt að eiga sér stað áður en lögð var fram vantrauststillaga. Með henni er samstarf og samtal við rektor sett í hættu og þar með hagsmunabarátta stúdenta í leiðinni. Vinnubrögðin sýna fram á ábyrgðarleysi og vanhæfni meirihluta Vöku, vinnubrögð sem skaða trúverðugleika Stúdentaráðs Háskóla Íslands.“ Segir ennfremur að atburðarás undanfarna daga hafi verið leikþáttur í boði meirihluta Vöku sem Röskva segir að þjóni ekki hagsmunum stúdenta. „Hún átti kannski að þjóna Vöku í kosningabaráttu en augljóst er að sú áætlun hefur ekki gengið upp. Stúdentaráðsliðar Röskvu og fulltrúi hreyfingarinnar í háskólaráði voru mynduð eftir fundinn full af baráttugleði. Við sem stúdentahreyfing munum aldrei sitja þegjandi undir vondum vinnubrögðum sem eru ekki Stúdentaráði Háskóla Íslands til sóma.“ Háskólar Hagsmunir stúdenta Mest lesið Ótrúlegur öldugangur og margt að mestu horfið Innlent Skaust inn með tómata og fékk enn eina sektina Innlent Séð Margréti beita móður sína ofbeldi rétt áður en hún myrti föður sinn Innlent Sinueldur við Elliðavatn Innlent Hvað er vitað um manninn sem var skotinn við Mar-a Lago? Erlent „Svo sprakk rúðan og glerbrot út um allt í bílnum“ Innlent Miðflokki fatast flugið Innlent Miklar hreinsanir fyrirhugaðar í borgarstjórnarliði xD Innlent Ófremdarástand eftir andlát voldugasta fíknaefnabaróns heims Erlent Rektor sendir frá sér yfirlýsingu vegna vantrauststillögu Innlent Fleiri fréttir Vantrauststillagan sýni vanhæfni meirihluta Vöku Biðla til fólks að vera undirbúið undir vetrarfærð á morgun „Svo sprakk rúðan og glerbrot út um allt í bílnum“ Ný bráðamóttaka að taka á sig mynd Miðflokki fatast flugið Vökuliðar frestuðu afgreiðslu á vantrauststillögu Samgöngustofa ógildir skoðanir á gúmmíbjörgunarbátum Tímamót og glæný könnun Vara við krefjandi aðstæðum á höfuðborgarsvæðinu „Dylgjur um menntastig“: Túlkun afbrotatölfræði innflytjenda þarfnist þekkingar Reykjadalur fær ekki styrki og fellir niður hluta starfsins Guðmundur Ingi í formlegar viðræður við Vor til vinstri Tekinn í tollinum með tíu kíló af ketamíni Reyna að hnýta lausa enda sem allra fyrst Endurnýjuðu gæsluvarðhald yfir grunuðum barnaníðingi Krafa að fá slökkvistöð í bæinn Fjögur ár frá innrás Rússa og milljarðar bætast í ríkiskassann Sólveig Anna furðar sig á kjörum borgarstjóra Lausir endar í Edition-málinu „Við erum að vinna með fólki sem hefur lent í miklum áföllum“ Hefði þótt skrítið að senda alla sjúkrabíla með vatnsbrúsa Biðja fólk um að fóðra ekki fuglana í kirkjugörðunum Sambandið við Evrópu þurfi ekki að vera já eða nei spurning Skaust inn með tómata og fékk enn eina sektina Fjörutíu milljarða greiðsla Kerecis snýr halla á ríkissjóði í afgang Séð Margréti beita móður sína ofbeldi rétt áður en hún myrti föður sinn Stór hluti hærra skrásetningargjalds fari í að borga veitingareikning HÍ Ótrúlegur öldugangur og margt að mestu horfið „Hverju eru þau að leyna? Hvað hafa þau að fela?“ Vopnin ekki til að drepa, heldur verja Sjá meira