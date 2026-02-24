Stúdentaráð Háskóla Íslands ákvað í dag á fundi ráðsins að fresta afgreiðslu vantrauststillögu á hendur Silju Báru Ómarsdóttur, rektors Háskóla Íslands, fram til næsta Stúdentaráðsfundar. Sú ákvörðun að fresta afgreiðslu tillögunnar var tekin af stúdentaráðsliðum Vöku, félags lýðræðissinnaðra stúdenta.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Vöku en fundur Stúdentaráðs hófst klukkan 17:30. Meðlimir Vöku í Stúdentaráði Háskóla Íslands sem eru jafnframt í meirihluta lögðu fyrr í vikunni fram tillögu um að lýst verði yfir vantrausti á hendur rektornum, vegna meints ábyrgðarleysis í hækkun skrásetningargjalda. Skrásetningargjaldið verður hækkað um 25 þúsund krónur frá og með næsta skólaári, hefur verið 75 þúsund krónur frá 2013 en verður nú 100 þúsund krónur.
Sendi Silja Bára frá sér yfirlýsingu vegna málsins í gær. Þar ítrekaði hún meðal annars samstarfsvilja sinn með stúdentum. Sagðist hún ítrekað hafa bent á að fjármögnun háskólans liggi hjá stjórnvöldum, núverandi skrásetningargjald sé fjarri því að standa undir rekstri skólans.
Í tilkynningu frá Vöku segir að stúdentar vilji reyna allt sem í sínu valdi stendur til að ná fram niðurstöðu í samráði við rektor, sem yrði ásættanleg fyrir alla stúdenta við Háskóla Íslands.
„Þar með krefjumst við aukins samráðs við rektor og munum við halda áfram að berjast fyrir umbótum í þessar tvær vikur sem eru fram undan þar til næsti Stúdentaráðsfundur er haldinn,“ segir í tilkynningunni.
„Verði engin breyting á afstöðu rektors munu stúdentaráðsliðar Vöku aftur leggja fram vantrauststillögu á hendur Silju Báru Ómarsdóttur.“
Silja Bára Ómarsdóttir rektor Háskóla Íslands segir skiljanlegt að stúdentar mótmæli gjaldskrárhækkunum og segist ítrekað hafa bent á að fjármögnun háskólans liggi hjá stjórnvöldum, núverandi skrásetningargjald sé fjarri því að standa undir rekstri skólans. Hún segist hafa rætt málið við stúdenta og segist ítreka vilja sinn til að vinna með stúdentum að hagsmunum þeirra.
Háskólaráð Háskóla Íslands samþykkti í dag að hækka skrásetningargjald háskóla landsins um 25 þúsund krónur frá og með næsta skólaári. Fulltrúar stúdenta mótmæltu fyrirhugaðri hækkun í aðdraganda fundarins en höfðu ekki erindi sem erfiði.