Samgöngustofa hefur ógilt skoðanir á gúmmíbjörgunarbátum sem einn þjónustuaðili framkvæmdi árið 2025 í framhaldi af auknu eftirliti. Ákvörðunin byggir á frávikum sem komu í ljós við nýlega útttekt.
Þetta kemur fram í tilkynningu á vef Samgöngustofu. Þar segir að ógildingin nái til alls 87 gúmmíbjörgunarbáta á 66 skipum. Tólf þeirra hafi verið á sjó að undanförnu.
„Samkvæmt skipalögum teljast skipin vera óhaffær þar til endurtekin skoðun á björgunarbátum þeirra hefur farið fram af viðurkenndum þjónustuaðila og staðfest að þeir uppfylli gildandi öryggiskröfur. Endurskoðun sem fer fram fyrir 1. maí 2026 verður útgerðum að kostnaðarlausu.“
Segir ennfremur í tilkynningunni að útgerðir skipanna hafi þegar verið upplýstar og fengið leiðbeiningar um næstu skref. Aðgerðirnar séu liður í áframhaldandi vinnu Samgöngustofu við að styrkja eftirlit og tryggja að björgunarbúnaður uppfylli ávallt kröfu um öryggi sjófarenda.
„Frá síðasta hausti hefur eftirlit með skoðun gúmmíbjörgunarbáta verið hert. Meðal annars hefur samstarf við þjónustuaðila verið þétt með föstum fundum, sérstakar leiðbeiningar útbúnar, skoðunarhandbók uppfærð og sérfræðingur frá framleiðanda björgunarbátanna fenginn til liðsinnis við skoðanir á vettvangi. Aukin upplýsingagjöf og fræðsla fyrir útgerðir er í undirbúningi. Öryggisvinna er stöðugt ferli og verður áfram í forgangi.“