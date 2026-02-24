Innlent

Tekinn í tollinum með tíu kíló af ketamíni

Ketamínið var falið í tösku mannsins. Þessi mynd er úr safni.
Ionut Mihai Dinescu, Rúmeni á fertugsaldri, hefur verið ákærður fyrir stórfellt fíkniefnabrot, með því að hafa staðið að innflutningi á rúmum tíu kílóum af ketamíni.

Í ákæru á hendur Dinescu, sem þingfest verður á morgun, segir að efnið hafi verið með 87 prósenta styrkleika og ætlað til söludreifingar hér á landi í ágóðaskyni. Hann hafi flutt efnin til landsins sem farþegi með flugi frá Amsterdam í Hollandi, falin í farangurstösku hans við komu hans til landsins.

Þess sé krafist að hann verði dæmdur til fangelsisvistar, greiðslu alls sakarkostnaðar og til að sæta upptöku á öllu ketamíninu. Brot hans varðar allt að tólf ára fangelsisvist.

