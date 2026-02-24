Tekinn í tollinum með tíu kíló af ketamíni Árni Sæberg skrifar 24. febrúar 2026 14:43 Ketamínið var falið í tösku mannsins. Þessi mynd er úr safni. Vísir/Vilhelm Ionut Mihai Dinescu, Rúmeni á fertugsaldri, hefur verið ákærður fyrir stórfellt fíkniefnabrot, með því að hafa staðið að innflutningi á rúmum tíu kílóum af ketamíni. Í ákæru á hendur Dinescu, sem þingfest verður á morgun, segir að efnið hafi verið með 87 prósenta styrkleika og ætlað til söludreifingar hér á landi í ágóðaskyni. Hann hafi flutt efnin til landsins sem farþegi með flugi frá Amsterdam í Hollandi, falin í farangurstösku hans við komu hans til landsins. Þess sé krafist að hann verði dæmdur til fangelsisvistar, greiðslu alls sakarkostnaðar og til að sæta upptöku á öllu ketamíninu. Brot hans varðar allt að tólf ára fangelsisvist. Fíkniefnabrot Dómsmál Lögreglumál Smygl Mest lesið Skaust inn með tómata og fékk enn eina sektina Innlent Séð Margréti beita móður sína ofbeldi rétt áður en hún myrti föður sinn Innlent Ótrúlegur öldugangur og margt að mestu horfið Innlent Lausir endar í Edition-málinu Innlent Sambandið við Evrópu þurfi ekki að vera já eða nei spurning Innlent Fjögur ár frá innrás Rússa: Sorg sé ekki nógu stórt orð Erlent Forsætisráðherra sækir minningarathöfn og fundi í Kænugarði Erlent Sólveig Anna furðar sig á kjörum borgarstjóra Innlent Hefði þótt skrítið að senda alla sjúkrabíla með vatnsbrúsa Innlent Fjörutíu milljarða greiðsla Kerecis snýr halla á ríkissjóði í afgang Innlent Fleiri fréttir Tekinn í tollinum með tíu kíló af ketamíni Reyna að hnýta lausa enda sem allra fyrst Endurnýjuðu gæsluvarðhald yfir grunuðum barnaníðingi Krafa að fá slökkvistöð í bæinn Fjögur ár frá innrás Rússa og milljarðar bætast í ríkiskassann Sólveig Anna furðar sig á kjörum borgarstjóra Lausir endar í Edition-málinu „Við erum að vinna með fólki sem hefur lent í miklum áföllum“ Hefði þótt skrítið að senda alla sjúkrabíla með vatnsbrúsa Biðja fólk um að fóðra ekki fuglana í kirkjugörðunum Sambandið við Evrópu þurfi ekki að vera já eða nei spurning Skaust inn með tómata og fékk enn eina sektina Fjörutíu milljarða greiðsla Kerecis snýr halla á ríkissjóði í afgang Séð Margréti beita móður sína ofbeldi rétt áður en hún myrti föður sinn Stór hluti hærra skrásetningargjalds fari í að borga veitingareikning HÍ Ótrúlegur öldugangur og margt að mestu horfið „Hverju eru þau að leyna? Hvað hafa þau að fela?“ Vopnin ekki til að drepa, heldur verja „Mikið áfall að vera allt í einu komin með eld í bakgarðinn“ Áfall að vera með eld í bakgarðinum Umferðartafir á meðan rútunni er komið burt Rektor sendir frá sér yfirlýsingu vegna vantrauststillögu Markmiðið ekki að höfða til kvíða aðstandenda Skilorð fyrir vopnaðan nytjastuld Loka hvorki fornmáladeildinni né hætta latínukennslu Erfitt að segja til um upptök gróðureldanna Mælir gegn heilskimun Intuens Miklar hreinsanir fyrirhugaðar í borgarstjórnarliði xD Stefnuræða Þorgerðar Katrínar og gróðureldarnir Enn ekkert ákveðið um hvenær þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram Sjá meira