Krafa að fá slökkvi­stöð í bæinn

Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifar
Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri Kópavogs segir unnið að því að fá slökkvistöð í bæinn.
Mikilvægt er að næsta slökkvistöð á höfuðborgarsvæðinu rísi í efri byggðum Kópavogs að mati bæjarstjórans til að stytta viðbragðstíma slökkviliðsins á svæðinu. Ef áform ganga eftir verður hún að veruleika árið 2030.

Allt tiltækt slökkvilið var kallað út á sunnudaginn þegar gróðureldar brutust út við Elliðavatn. Samkvæmt brunaáætlun slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins er viðbragðstími slökkviliðsins á þessu svæði 15 til 19 mínútur, sem er með lengri viðbragðstíma á höfuðborgarsvæðinu. Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri Kópavogs segir mikilvægt að næsta slökkvistöð rísi í Kópavogi.

„Það hefur verið einmitt svona krafa hjá Kópavogsbæ að næsta uppbygging á slökkvistöð verði í efri byggðum Kópavogs.“

Hún situr í stjórn slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins og hefur stjórnin þegar ákveðið að næsta slökkvistöð verði reist í bænum.

„Slökkviliðið er að vinna að tillögu að útfærslu á nýrri slökkviliðsstöð samkvæmt ákveðnum sviðsmyndum en staðsetningin varðandi slökkviliðsstöðina er hugsuð í Tónahvarfi. Það er einmitt bara út frá góðri tengingu við Arnarnesveginn og þá erum við að sjá það að það verða greiðar leiðir í allar áttir. Vissulega með því að fá slökkviliðsstöðina í efri byggðir Kópavogs að þá erum við auðvitað að fara að bæta viðbragðstímann verulega. Ekki bara í efri byggðum heldur líka auðvitað í nærliggjandi sveitarfélögum.“

Sakar meirihlutann um að tefja bygginu stöðvarinnar

Jónas Már Torfason oddviti Samfylkingarinnar í Kópavogi tekur undir mikilvægi þess að slökkvistöð rísi í Kópavogi. Meirihlutinn í bænum hafi hins vegar neitað að láta lóð af hendi  nema að slökkvilið höfuðborgarsvæðisins greiði byggingarréttargjald fyrir lóðina sem tefji málið.

„Það sem ég hef áhyggjur af er að það sé verið að forgangsraða skammtímaniðurstöðum í bókhaldi bæjarins fram yfir raunverulega þjónustu við íbúa, enda er engin slökkviliðsstöð í bænum. Það getur bara munað töluverðu að það séu hröð viðbrögð og þess vegna er mjög sérstakt að sjá að bærinn er að koma í veg fyrir að þessar framkvæmdir hefjist og tefja uppbyggingu á slökkviliðsstöð í efri byggðum Kópavogs út af því að þau vilja fá byggingarréttargjald fyrir lóðina, sem er eitthvað sem tíðkast alls ekki þegar að sveitarfélög eru að úthluta lóðum til slökkviliðsins.“

Ásdís segir byggingarréttargjaldið hafa verið rætt en það sé ekki skilyrði fyrir því að slökkvistöðin rísi, allt sé samkvæmt áætlun og stöðin verði að veruleika árið 2030.

„Hins vegar er það rétt að það hefur verið umræða innan stjórnar slökkviliðsins hvort að sveitarfélög yfir höfuð eigi að fá eitthvað greitt fyrir lóð sem rennur inn í byggðasamlög. Sú umræða er bara í gangi en hún hefur hins vegar ekkert með þessa ákvörðun að gera enda blasir við að það er viðbragðstíminn sem skiptir mestu máli. Þess vegna hefur sú ákvörðun verið einmitt tekin að þessi stöð muni rísa.“

