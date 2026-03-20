Icelandair hefur aflýst öllu flugi sem var á áætlun dagsins, bæði innanlandsflugi og millilandaflugi. Öllu flugi annarra flugfélaga til og frá Keflavíkurflugvelli hefur sömuleiðis verið aflýst.
„Vegna veðurs höfum við aflýst öllu flugi okkar í dag, bæði innanlands og milli landa. Stefnt er að því að flug verði á áætlun á morgun en við fylgjumst vel með veðurspám næstu daga. Við munum bæta við aukaflugi á nokkra áfangastaði á morgun, Alicante, Las Palmas og París,“ segir í skriflegu svari Guðna Sigurðssonar, upplýsingafulltrúa Icelandair, við fyrirspurn Vísis.
Farþegar sem áttu bókað með flugi sem nú hefur verið aflýst verði endurbókaðir og muni fá senda nýja ferðaáætlun. Um sé að ræða fjölda ferða og því geti endurbókun tekið tíma en reynt verði eftir fremsta megni að koma farþegum sem fyrst á áfangastað.
„Farþegum er bent á að fylgjast vel með tilkynningum sem sendar eru með tölvupósti og SMS, auk þess sem hægt er að fylgjast með uppfærslum á heimsíðu félagsins undir „Bókunin mín“ og í Icelandair appinu.“
Á vef Keflavíkurflugvallar má sjá að öllu flugi til og frá flugvellinum hefur verið aflýst. Þar er varað við því að röskun á flugi gæti varað til hádegis á morgun.
Gular veðurviðvaranir eru nú í gildi um allt vestanvert landið og einu svæðin sem eru undanskilin eru Norðurland eystra, Austurland og Austfirðir. Á höfuðborgarsvæðinu verður viðvörun í gangi í allan dag og fram á morgundaginn en spáð er suðvestan hvassviðri og dimmum éljum. Annars staðar er einnig spáð hvassviðri eða jafnvel stormi og er varasamt að vera á ferðinni.
Vegna veðurs hefur Icelandair aflýst öllum brottförum sínum fyrir hádegi á morgun og öllum komuflugum nema tveimur. Fleiri flugfélög hafa þurft að aflýsa flugferðum en gul viðvörun tekur gildi víða um land.