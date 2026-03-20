Lést í sprengingunni Árni Sæberg skrifar 20. mars 2026 15:14 Maðurinn lést af sárum sínum eftir sprenginguna í morgun. Karlmaður á fertugsaldri er látinn eftir öfluga sprengingu í húsnæði Fóðurblöndunnar að Korngörðum í Reykjavík í morgun. Tveir aðrir voru fluttir á slysadeild og annar þeirra er alvarlega slasaður. Talið er að um ryksprengingu í tómum tanki hafi verið að ræða. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu greinir frá andláti mannsins í tilkynningu. Sprengingin varð laust upp úr klukkan 07 í morgun og allt tiltækt lið slökkviliðs fór á vettvang ásamt fjölmennu liði lögreglu og fulltrúum Rauða krossins. Í yfirlýsingu Fóðurblöndunnar, sem barst síðdegis, sagði að talið væri að um ryksprengingu hefði verið að ræða. „Verið var að vinna við einn tóma tankinn þegar varð, að því er virðist, ryksprenging í tankinum. Stórt gat kom efst á útvegg húsnæðisins nálægt þeim stað þar sem unnið var að viðgerðinni," sagði í yfirlýsingunni sem er undirrituð af Úlfi Blandon framkvæmdastjóra fyrirtækisins.