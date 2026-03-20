Ragna verður for­stjóri Fangelsis­mála­stofnunar

Lovísa Arnardóttir skrifar
Ragna hefur unnið í dómsmálaráðuneytinu frá árinu 2017.
Aðsend

Dómsmálaráðherra hefur ákveðið að flytja Rögnu Bjarnadóttur, skrifstofustjóra í dómsmálaráðuneytinu, í embætti forstjóra Fangelsismálastofnunar ríkisins frá og með 15. maí næstkomandi.

Í tilkynningu á vef stjórnarráðsins segir að það sé gert með vísan í heimild í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Birgir Jónasson hefur gegnt stöðunni frá því að Páll Winkel fór í leyfi árið 2024 en Birgir var áður lögreglustjóri á Norðurlandi vestra. Hann hefur verið í leyfi frá þeirri stöðu á meðan hann hefur gegnt stöðu fangelsismálastjóra. Páll var nýlega skipaður í embætti ráðuneytisstjóra dómsmálaráðuneytisins. 

Í tilkynningu stjórnarráðsins kemur fram að Ragna hefur gegnt embætti skrifstofustjóra í dómsmálaráðuneytinu frá árinu 2017. Til ársins 2025 stýrði hún skrifstofu almanna- og réttaröryggis sem fór með umfangsmikla málaflokka á sviði réttarvörslu, svo sem fullnustu refsinga, löggæslu, ákæruvald, aðgerðir gegn brotastarfsemi sem og almannavarnir, landhelgisgæslu, landamæri og fleira.

Frá árinu 2025 til dagsins í dag hafi hún svo stýrt skrifstofu alþjóðamála sem ber einkum ábyrgð á útlendingamálum, landamærum og aðgerðum gegn brotastarfsemi.

„Í störfum sínum sem skrifstofustjóri hefur Ragna leitt vinnu við lagasetningu og stefnumótun á málefnasviðunum, stýrt fjölda hópa og nefnda og sinnt fjölbreyttu alþjóðasamstarfi svo dæmi séu tekin. Hún býr því yfir umfangsmikilli reynslu og þekkingu á þeim verkefnum sem Fangelsismálastofnun ber ábyrgð á,“ segir í tilkynningunni.

Þar er jafnframt farið yfir bakgrunn Rögnu:

Ragna er fædd árið 1975. Hún lauk cand.jur. prófi frá Háskóla Íslands árið 2006 og meistaragráðu með áherslu á réttarheimspeki og mannréttindi á sviði sakamála frá Oxford-háskóla árið 2009. Hún starfaði sem ákærandi á árunum 2006 til 2008 og 2009 til 2010, fyrst hjá embætti ríkissaksóknara og svo hjá embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu. Á árunum 2011 til 2014 starfaði hún sem lögfræðingur hjá Mannréttindadómstóli Evrópu í Strassborg. Þá starfaði hún sem lögfræðingur hjá umboðsmanni Alþingis frá árinu 2015 til 2016. Það ár hóf Ragna störf í dómsmálaráðuneytinu, þá innanríkisráðuneytinu, og starfaði sem lögfræðingur ráðuneytisins í mannréttindum til ársins 2017 þegar hún tók við skipun sem skrifstofustjóri eins og áður greinir.

