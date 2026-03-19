Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra segir ástæðu sex ára jarðgangastopps vera þá að síðasta ríkisstjórn hafi ekki treyst sér til þess að fara í Fjarðarheiðargöng vegna gríðarlegs kostnaðar. Hann segir Vegagerðina telja að framkvæmdir við Fljótagöng geti hafist sumarið 2027.
Í fréttum Sýnar kom fram að innviðaráðherra ítrekaði á fundi með umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis í morgun að náttúruvá réði mestu um þá stefnumörkun að Fljótagöng til Siglufjarðar verði næstu jarðgöng á Íslandi. Fyrri yfirlýsing ráðherrans um að hægt verði að byrja á Fljótagöngum fyrir lok þessa árs stenst þó ekki.
„Vegagerðin hefur upplýst núna að það ætti að vera hægt að byrja framkvæmdir um sumarið 2027,“ sagði ráðherrann á fundi þingnefndarinnar.
Framsóknarmaðurinn Þórarinn Ingi Pétursson vildi nánari skýringar á því hvers vegna Fjarðarheiðargöngum til Seyðisfjarðar hefði verið ýtt til hliðar. Ráðherrann spurði á móti:
„Það er mikilvægt að kannski háttvirtur þingmaður geti þá spurt sig að því: Afhverju var ekki farið í nein göng frá árinu 2020? Afhverju voru ekki covid-peningar notaðir í Fjarðarheiðargöng? Afhverju var ekki samgönguáætlun samþykkt 2023 af síðustu ríkisstjórn?
Ég held það, það er mín skoðun, ég tel að það hafi verið vegna þess að síðasta ríkisstjórn treysti sér ekki að fara í Fjarðarheiðargöng.
Ég tel að það sé þá kostnaðurinn, gríðarlega fjárfrek framkvæmd, sem að menn treystu sér þá ekki að fara í.
En þú getur bara spurt þá samflokksmenn þína um það,“ sagði Eyjólfur Ármannsson.
Ráðherrann sagði heildstætt þjóðhagslegt mat liggja að baki þeirri ákvörðun að setja Fjarðagöng framar Fjarðarheiðargöngum.
„Ég ítrekað spurði að þessu fyrir austan í ágústmánuði: Hver eru þjóðhagslegu rökin fyrir því að taka Fjarðarheiðargöng fram yfir Fjarðagöng? Ég fékk því miður ekki svar, skýrt svar við því.“
Hann sagði Fjarðagöng rjúfa vetrareinangrun Seyðisfjarðar með láglendisvegi til suðurs.
„Samhliða því að það er mun meiri samfélagslegur ábati af þeim göngum.
Það er styttra til stærsta vinnustaðarins. Það er styttra á héraðssjúkrahúsið, Verkmenntaskólann og svo opnast Mjóifjörðurinn bæði fyrir atvinnustarfsemi, fiskeldi, og svo líka mögulegri byggð þá,“ sagði Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra.
Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra vísaði til náttúruvár þegar hann varði þá ákvörðun sína að setja Fljótagöng til Siglufjarðar í efsta sæti forgangslista næstu jarðganga. Á opnum fundi umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis í morgun bentu tveir þingmenn Norðausturkjördæmis hins vegar á að innan Fjallabyggðar væri jafnvel sterkari krafa um að fá ný Múlagöng vegna ítrekaðra snjóflóða í Ólafsfjarðarmúla.
