Karlmaður á fertugsaldri lést eftir öfluga sprengingu í húsnæði Fóðurblöndunnar og annar er alvarlega slasaður. Mennirnir voru að sinna viðhaldsvinnu við tóman tank þegar sprengingin varð. Framkvæmdastjóri Fóðurblöndunnar segir um áfall að ræða.
Lögreglu barst tilkynning um sprengingu á sjöttu hæð Fóðurblöndunnar upp úr klukkan sjö í morgun. Þegar viðbragðsaðilar mættu á vettvang varð fljótt ljóst að um alvarlegt slys væri að ræða.
Sextán manns voru í byggingunni þegar sprengingin varð. Þrír voru fluttir á slysadeild, þar af voru tveir með áverka en annar lést af sárum sínum.
Hafsteinn Viggó Hafsteinsson er starfsmaður Fóðurblöndunnar og einn þeirra sem voru á vettvangi þegar sprengingin varð.
„Ég bara mætti í vinnuna og horfði á húsið eins og maður gerir alla daga. Síðan bara sprakk veggurinn af og það hrundi allt í sundur,“ sagði hann í samtali við fréttastofu í dag.
Samkvæmt yfirlýsingu frá Fóðurblöndunni varð ryksprenging í tómum hráefnistanki þar sem viðhaldsvinna stóð yfir. Verktakar frá fyrirtækinu HD - Iðn og tækniþjónusta voru þar að vinnu.
Úlfur Blandon, framkvæmdastjóri Fóðurblöndunnar, segir hug sinn vera hjá fjölskyldu þeirra sem lentu í slysinu. Spurður hvað ryksprenging sé segir hann:
„Ryk er auðvitað bara mjög eldfimt efni og það þarf að gæta fyllstu varúðar við vinnu í kringum það. Þarna er verið að nota tæki og punkta í tank og laga. Ég í rauninni veit ekki nákvæmlega hvað gerist eða hvernig þetta getur gerst en það er eitthvað sem maður vill fá svör við. Fyrst og fremst voru þarna verktakar sem eru fengnir hérna inn til okkar til að laga tankinn og okkar fólk er auðvitað þeim innan handar.“
Vinna er hafin við að loka gatinu á útvegg húsnæðisins til að koma í veg fyrir frekari skemmdir. Óljóst er hve umfangsmikið tjónið er fyrir fyrirtækið.
„Fyrst og fremst vill maður auðvitað að fólkið sitt sé öruggt og að öllum hér líði vel. Það er auðvitað mikið áfall að fá að heyra það að það hafi orðið sprenging hjá fyrirtækinu sem við erum að vinna hjá. Þeir sem urðu fyrir miklu áfalli eru eðlilega farnir heim. Þeir sem gátu komið hér til starfa eru hér inni hjá okkur. Reksturinn og starfsemin er komin á eðlilegan stað. Við erum auðvitað að rannsaka það hvaða áhrif þetta hefur á framhaldið.“
Samkvæmt reglugerð um sprengfimt andrúmsloft á vinnustöðum ber atvinnurekendum að greina sprengjuhættu og vinna skriflega greinargerð.
„Við auðvitað erum undir skýrum regluramma frá öllum aðilum sem koma að þessu máli. Eins og þeirra sem snúa að rekstri fyrirtækja á Íslandi og uppfyllum allar kröfur sem þarf að uppfylla.
Hvernig verður brugðist við þessu slysi? Munuð þið endurskoða verkferla?
„Auðvitað vill maður alltaf vera með verkferla í endurskoðun og passa að hlutirnir séu gerðir með réttum hætti. Við erum að því statt og stöðugt.“
Forstjóri HD - iðn og tækniþjónustu gaf ekki kost á viðtali að svo stöddu en sagðist einbeita sér að því að hlúa að starfsfólki. Hugur hans sé hjá fjölskyldu og aðstandendum þess látna. Um mikið áfall sé að ræða fyrir allan starfshópinn.
Framkvæmdastjóri Fóðurblöndunnar segir það hafa verið voveiflegt að fá fregnir af slysinu í morgun.
„Ég er sennilega fyrsta símtal eftir lögreglu og sjúkraliða. Það er hringt í mig hérna á leiðinni til vinnu og ég fæ þær fréttir að hér hafi orðið sprenging. Það fyrsta sem maður hugsar er um fólkið sitt og hvernig þetta hefur komið til. Innnes tók virkilega vel á móti okkur og bjó til aðstöðu þar til að taka á móti öllu okkar fólki. Ég vil þakka þeim kærlega fyrir þann stuðning sem við fengum hjá þeim,“ segir Úlfur en heildsalan Innnes er með vöruhús rétt hjá Fóðurblöndunni.
