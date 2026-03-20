Öllu flugi til og frá landinu var aflýst í dag vegna óveðursins sem gengið hefur yfir landið. Tíu þúsund farþegar sem áttu bókað flug með Icelandair voru á meðal þeirra sem sátu fastir.
Á föstudagssíðdegi væri fríhöfnin á Keflavíkurflugvelli allajafna stappfull af fólki en í dag var hún galtóm. Ástæðan var óveðrið sem gerði landsmönnum víða lífið leitt í dag. Fréttastofa kíkti á flugvöllinn, í fríhöfnina og flugbrautina, þar sem var hvasst.
Gular veðurviðvaranir tóku gildi klukkan átta í morgun í flestum landshlutum utan Norðausturlands og Austurlands og eru í gildi í nótt og þar til í fyrramálið. Veðrið hafði víðtæka röskun í för með sér og lokanir vega á Vestfjörðum og á Norðurlandi. Öllu flugi Icelandair, jafnt innanlandsflugi sem og millilandaflugi til og frá landinu auk flugferða allra annarra flugfélaga var aflýst.
Viktor Guðnason forstöðumaður flugvallasviðs Icelandair segir um fimmtíu flugferðir hafa fallið niður í dag.
„Það voru 38 brottfarir frá Keflavík, svipað í komum svo voru þetta ellefu brottfarir í innanlandsfluginu líka frá Reykjavík sem við urðum að fella niður.“
Þannig hafi veðrið haft áhrif á ferðalög rúmlega tíu þúsund flugfarþega. Viktor segir skrítið að sjá flugstöðina í Keflavík svo tóma líkt og í dag. Annað eins hefur ekki sést síðan í Covid faraldrinum.
„Þetta er auðvitað mjög sérstakt, þetta er auðvitað frekar sárt. Þetta er auðvitað sá tími dags sem hér ætti að vera mikið líf og mikið fjör.“
Öryggi farþega sé hinsvegar það eina sem skipti máli, flugfélagið hafi gripið til aðgerða strax í gær.
„Við sáum það strax í gærkvöldi að það stefndi í að morgundagurinn yrði mjög krefjandi, því var þessi ákvörðun tekin strax um miðjan dag í gær, þetta er gert til þess að tryggja það að þetta verndi kerfið í heild sinni og við séum ekki að raska farþeganum meira en þörf er á.“