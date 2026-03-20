Bein út­sending: Opinn fundur borgar­stjóra um hús­næðis­mál

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri. Vísir/Vilhelm

Reykjavíkurborg stendur fyrir opnum fundi um húsnæðismál þar sem meðal annars verður rætt um hvernig hægt er að byggja borg fyrir fólk þar sem fólk eigi kost á öruggu heimili, góðum lífskjörum og raunhæfum valkostum. Fundurinn er í beinu streymi á Vísi.

Farið verður yfir stöðuna á húsnæðismarkaði, uppbyggingu í hverfum borgarinnar og nýjar leiðir í skipulagi. Markmiðið er skýrt: að tryggja gæði í hinu byggða umhverfi, auka framboð íbúða og byggja mannvæna, sjálfbæra borg til framtíðar.

Fundurinn hefst klukkan níu og stendur til hálf ellefu. Líf Magneudóttir borgarfulltrúi fer með borgarstjórn.

Dagskrá:

Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri

Borgin sem við byggjum

Áherslur og sóknarfæri Reykjavíkurborgar, samstarfsverkefni og húsnæðisáætlun.

Úrslit skipulagssamkeppni fyrir Halla og Hamrahlíðarlönd

Niðurstaða úr skipulagssamkeppni kynnt. Verðlaunahafi segir frá sinni hugmynd.

Margrét Lilja Gunnarsdóttir, formaður starfshóps um innviðafélag

Undirbúningur samstarfs um þróun og uppbyggingu fyrir nýtt hverfi í Höllum

Hver er staðan á undirbúningi fyrir innviðafélag um þróun og uppbyggingu fyrir nýtt hverfi í Höllum?

Tinna Stefánsdóttir, teymisstjóri hjá Reykjavíkurborg

Uppbygging á Ártúnshöfða

Íbúafjöldi á fullbyggðum Höfðanum verður álíka og í Garðabæ. Hvernig gengur að breyta iðnaðarsvæði í íbúabyggð?

Ingvi Jónasson, framkvæmdastjóri Klasa

Borgarhöfði

Uppbygging Klasa til næstu ára og framtíðarsýn. Blönduð byggð í miðju höfuðborgar.

Þórhildur Bryndís Guðmundsdóttir, arkitekt

Kjarnasamfélög í Breiðholti og miðborg

Hvernig hafa kjarnasamfélög birst í húsnæðissögu Reykjavíkur. Sagt frá tilraunaverkefni og lóðum sem boðnar verða undir kjarnasamfélög.

Líf G. Gunnlaugsdóttir, verkefnastjóri hjá umhverfis- og skipulagssviði

Meginferlar húsnæðisuppbyggingar

Meginferlar borgarmótunar þjóna þeim tilgangi að samræma og samstilla vinnubrögð. Hvernig getum við átt skýrara samtal um fyrirkomulagið og hvaða áherslum á að ná fram?

Fundarstjóri er Líf Magneudóttir, borgarfulltrúi.

Reykjavík Húsnæðismál

