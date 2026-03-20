Reykjavíkurborg stendur fyrir opnum fundi um húsnæðismál þar sem meðal annars verður rætt um hvernig hægt er að byggja borg fyrir fólk þar sem fólk eigi kost á öruggu heimili, góðum lífskjörum og raunhæfum valkostum. Fundurinn er í beinu streymi á Vísi.
Farið verður yfir stöðuna á húsnæðismarkaði, uppbyggingu í hverfum borgarinnar og nýjar leiðir í skipulagi. Markmiðið er skýrt: að tryggja gæði í hinu byggða umhverfi, auka framboð íbúða og byggja mannvæna, sjálfbæra borg til framtíðar.
Fundurinn hefst klukkan níu og stendur til hálf ellefu. Líf Magneudóttir borgarfulltrúi fer með borgarstjórn.
Dagskrá:
Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóriBorgin sem við byggjumÁherslur og sóknarfæri Reykjavíkurborgar, samstarfsverkefni og húsnæðisáætlun.
Úrslit skipulagssamkeppni fyrir Halla og HamrahlíðarlöndNiðurstaða úr skipulagssamkeppni kynnt. Verðlaunahafi segir frá sinni hugmynd.
Margrét Lilja Gunnarsdóttir, formaður starfshóps um innviðafélagUndirbúningur samstarfs um þróun og uppbyggingu fyrir nýtt hverfi í HöllumHver er staðan á undirbúningi fyrir innviðafélag um þróun og uppbyggingu fyrir nýtt hverfi í Höllum?
Tinna Stefánsdóttir, teymisstjóri hjá ReykjavíkurborgUppbygging á ÁrtúnshöfðaÍbúafjöldi á fullbyggðum Höfðanum verður álíka og í Garðabæ. Hvernig gengur að breyta iðnaðarsvæði í íbúabyggð?
Ingvi Jónasson, framkvæmdastjóri KlasaBorgarhöfðiUppbygging Klasa til næstu ára og framtíðarsýn. Blönduð byggð í miðju höfuðborgar.
Þórhildur Bryndís Guðmundsdóttir, arkitektKjarnasamfélög í Breiðholti og miðborgHvernig hafa kjarnasamfélög birst í húsnæðissögu Reykjavíkur. Sagt frá tilraunaverkefni og lóðum sem boðnar verða undir kjarnasamfélög.
Líf G. Gunnlaugsdóttir, verkefnastjóri hjá umhverfis- og skipulagssviðiMeginferlar húsnæðisuppbyggingarMeginferlar borgarmótunar þjóna þeim tilgangi að samræma og samstilla vinnubrögð. Hvernig getum við átt skýrara samtal um fyrirkomulagið og hvaða áherslum á að ná fram?Fundarstjóri er Líf Magneudóttir, borgarfulltrúi.