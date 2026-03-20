Innviðir og íbúðir eiga að rísa samtímis í Hallahverfi Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar 20. mars 2026 12:13 Þarna eiga innviðir, eins og götur og leikskólar, að rísa á sama tíma og húsnæði rís. reykjavíkurborg Vinningstillaga í hugmyndaleit vegna rammaskipulagsgerðar á svæði Halla og nágrennis í Úlfarsárdal var kynnt á kynningarfundi borgarstjórnar um húsnæðismál fyrir hádegi. Formaður starfshóps um innviðafélag segir að íbúðir og innviðir, eins og leikskólar og götur, eigi að byggjast upp á sama tíma. Arkitektastofan Nordic Office of Architecture í samstarfi við Eflu og dönsku landslagsarkitektastofuna SLA var hlutskörpust í hugmyndaleitinni með tillögu sinni Hallar – samfélag við hlíðarrætur. Í Höllum er gert ráð fyrir tveimur skólahverfum sem geta einnig þjónað nýrri byggð við Leirtjörn. Megináhersla er lögð á vistvæna ferðamáta, svo sem göngu og hjólreiðar. Almenningssamgöngur fá forgang með skilgreindum almenningssamgönguási. Nú í framhaldinu verður gerður þjónustusamningur við Nordic Office of Architecture um áframhaldandi þróun rammaskipulags og gerð deiliskipulags fyrir hluta svæðisins. Á næstu vikum er stefnt að samráði við íbúa og aðra hagsmunaaðila. Arkitektastofan Nordic Office of Architecture í samstarfi við Eflu og dönsku landslagsarkitektastofuna SLA var hlutskörpust í hugmyndaleitinni með tillögu sinni Hallar – samfélag við hlíðarrætur.Reykjavíkurborg Margrét Lilja Gunnarsdóttir er formaður starfshóps um innviðafélag en hún segir að upphafið að þessari tegund uppbyggingar sé rekið til samvinnu Reykjavíkurborgar og verkalýðshreyfingarinnar. „Það var annar starfshópur sem kom með tillögu að þessari gerð af uppbyggingu þar sem að þetta yrði sett í svona innkaupaferli að hérna, og að það yrði samið við innviðafélag um uppbyggingu á hverfinu og það sem er nýtt í þessu hverfi eða nýtt í þessari hugsun hér á Íslandi er það að það er þá bæði af þessum skala, bara verktaki eða innviðafélag, sem er að byggja upp götur og fær þá byggingarrétt í staðinn og svo þegar næsti fasi er, þá gerir hann fleiri götur, leikskóla eða skóla og fær alltaf jafnóðum, þegar hann afhendir okkur innviði, þá fær hann afhentan byggingarrétt. Þannig getum við tryggt, sem er bara aðalpunkturinn með þessu öllu, að innviðir séu komnir í hverfi og séu til staðar jafnóðum og hverfið er byggt," sagði Margrét Lilja Gunnarsdóttir, formaður starfshóps um innviðafélag. Ráðgert er að fyrstu verkefni félagsins verði Ölfusárbrú, Sundabraut og Fljótagöng. 25. janúar 2026 13:25