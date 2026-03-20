„Heyrðust öskur þarna uppi og það er ekkert þægilegt“ Tómas Arnar Þorláksson skrifar 20. mars 2026 12:20 Hafsteinn Viggó Hafsteinsson, starfsmaður Fóðurblöndunnar. vísir/bjarni/vilhelm Einn liggur þungt haldinn á spítala eftir að sprenging varð í húsnæði Fóðurblöndunnar í Korngörðum upp úr klukkan sjö í morgun. Sjónarvottur segir að sér sé illa brugðið eftir atvikið. Ringulreiðin og öskrin sem fylgdu hafi verið verulega óþægileg. Lögreglunni barst tilkynning laust upp úr klukkan sjö í morgun vegna sprengingar sem varð á sjöttu hæð í vinnsluhúsi Fóðurblöndunnar við Korngarða í Reykjavík. Þegar viðbragðsaðila bar að garði var stórt gat á hlið hússins en enginn eldur. Sextán manns voru í húsinu, bæði starfsmenn Fóðurblöndunnar og verktakar sem voru þar við suðuvinnu. Svæðið var fljótlega rýmt og vettvangur tryggður. Þrír voru fluttir á sjúkrahús. Einn var fljótlega útskrifaður en tveir voru með áverka. Annar þeirra er alvarlega slasaður. Umfangsmikið viðbragð Unnar Már Ástþórsson, aðalvarðstjóri hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir að vel hafi tekist að tryggja vettvang. Nú taki við að rannsaka tildrög slyssins. „Það blasti við sem er hérna fyrir aftan mig að það vantaði hlið á húsið. Svo þurftum við að vinna okkur áfram inn í húsið og bjarga fólki sem var þar við störf. Við erum ekki komnir með mynd á hvað veldur sprengingunni en það voru menn að vinna í þessu rými þar sem sprengingin varð.“ Allt tiltækt lið slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu var sent á vettvang. Brynjar Friðriksson, sviðsstjóri aðgerðarsviðs Slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu, segir þilið sem sprakk af hlið hússins enn liggja á lægra þaki byggingarinnar. Er einhver hætta sem fylgir því ef það fer að fjúka? „Það er sú vinna sem fer í gang núna. Tryggingarfélagið tekur við húsinu með eigendum þegar lögreglan er búin með rannsókn og fer að tryggja húsið og passa að það verði ekki frekara tjón af húsinu eða hlutunum sem eru hérna að fjúka í kringum okkur. Þetta er bygging með tveimur sílóum í og þessi partur af byggingunni er byggður þannig að hann á að gefa eftir ef það verður sprenging í húsinu.“ Óraunverulegt og óþægilegt Hafsteinn Viggó Hafsteinsson, starfsmaður Fóðurblöndunnar, var meðal þeirra sem voru á vettvangi þegar sprengingin varð. Hann var þá að mæta til vinnu og segir óraunveruleikatilfinningu hafa gripið hann þegar sprengingin varð. „Þetta var eins óraunverulegt og það gerist. Þetta var eins og eitthvað sem maður á bara að sjá í bíómynd,“ segir hann og bætir við: „Ég bara mætti í vinnuna og horfði á húsið eins og maður gerir alla daga. Síðan bara sprakk veggurinn af og það hrundi allt í sundur.“ Hvernig leið þér að sjá það? „Þetta var bara mjög óþægilegt.“ Hafðirðu miklar áhyggjur? „Já, það heyrðust öskur þarna uppi og það er ekkert þægilegt.“ Hafsteinn Viggó Hafsteinsson, starfsmaður hjá Fóðurblöndunni.vísir/bjarni Starfsfólki illa brugðið Rauði krossinn hugaði að starfsfólki á vettvangi í morgun. Álfheiður Svana Kristjánsdóttir neyðarvarnarfulltrúi var þar ásamt minnst tveimur öðrum frá Rauða krossinum. Nú er unnið að því að setja upp plan með Fóðurblöndunni og verktakafyrirtækinu um hvernig er best hægt að styðja við starfsfólk. Boðið verður upp á áfallahjálp. „Það er boðið upp á áfallahjálp og það er eitthvað sem gerist í dag og á næstu dögum en ekki í hringiðu atburða.“ Hvernig var hljóðið í því starfsfólki sem þú ræddir við? Var fólki illa brugðið? „Fólki er illa brugðið við svona en það sést að þetta eru góðir vinnustaðir. Það er mikil samstaða og fólk var mest að hlúa hvert að öðru, sem er mikilvægast á svona stundu. “ Hún hvetur fólk til að leita til Rauða krossins. „Við erum í samvinnu við bæði fyrirtækin og þau vita að dyrnar okkar eru alltaf opnar. Við erum að vinna saman að verkefnum og samveru. Það er mikilvægt að muna að svona atburðir geta vakið upp gömul áföll. Við þurfum að passa að hlúa vel að hvoru öðru. Það er líka mikilvægt að muna að það er gott að spjalla við aðra um líðan sína."