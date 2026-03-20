Hafi orðið ryksprenging í tómum tanki í Fóðurblöndunni Lovísa Arnardóttir skrifar 20. mars 2026 13:00 Vinna er hafin við viðgerð samkvæmt yfirlýsingu. Vísir/Vilhelm Sprengingin í Fóðurblöndunni í morgun varð í tómum tanki í húsnæði Fóðurblöndunnar. Í yfirlýsingu kemur fram að vinna hafi verið yfirstandandi við einn af þremur tómum tönkum. Í húsinu séu alls 45 tankar. Framkvæmdastjóri telur að um ryksprengingu hafi verið að ræða. „Verið var að vinna við einn tóma tankinn þegar varð, að því er virðist, ryksprenging í tankinum. Stórt gat kom efst á útvegg húsnæðisins nálægt þeim stað þar sem unnið var að viðgerðinni," segir í yfirlýsingunni sem er undirrituð af Úlfi Blandon framkvæmdastjóra fyrirtækisins. Eins og fram hefur komið slösuðust þrír í sprengingunni, þar af einn alvarlega. Mikill viðbúnaður var á vettvangi í morgun. Í yfirlýsingu kemur fram að strax og sprengingin varð hafi verið hafist handa við rýmingu en fram hefur komið að alls hafi sextán verið í húsinu þegar sprengingin varð klukkan 7.30 í morgun. Í yfirlýsingunni segir að strax verði hafin vinna við að loka gatinu á útvegg húsnæðisins sem myndaðist við sprenginguna til að koma í veg fyrir frekari skemmdir. Húsið afhent á ný klukkan 11 „Um klukkan ellefu afhentu lögregla og slökkvilið tryggingafélagi Fóðurblöndunnar húsnæðið sem skipaði framkvæmdastjóra Fóðurblöndunnar þegar í stað verkstjóra á staðnum þar sem fram undan eru viðgerðir til að koma allri starfsemi í samt lag á ný. Skrifstofa félagsins hefur verið opnuð, starfsfólk tekið til starfa og iðnaðarmenn beðnir til að hefja viðgerðir," segir í yfirlýsingunni. Þá kemur fram að unnið sé að því að ræða við allt starfsfólk og að þeim standi til boða áfallahjálp á vegum Rauða krossins. Þá sé unnið að því að hafa samband við viðskiptavini sem eigi von á fóðursendingu. „Fóðurblandan vill koma á framfæri kærum þökkum til stjórnenda og starfsfólks Innnes hf. sem skutu skjólshúsi yfir starfsfólk félagsins strax í morgun og veittu þeim aðgang að aðstöðu til að sinna nauðsynlegum verkefnum í þágu viðskiptavina. Enn fremur er almannaþjónustu landsins; lögreglu, slökkviliði, sjúkraflutningafólki og starfsfólki Rauða krossins, þökkuð hröð og fumlaus viðbrögð við slysinu," segir að lokum.