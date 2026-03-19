Innlent

Óttast að Smalaholtsskógur verði Garða­bæ að bráð

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Ómar vonar að Garðabær muni hlusta á beiðni íbúa. Vísir/Bjarni

Íbúar í Salahverfi í Kópavogi óttast að óafturkræfur skaði verði unninn á helstu náttúruperlu hverfisins vegna fyrirhugaðra framkvæmda Garðabæjar.

Það var í febrúar sem bæjarstjórn Garðabæjar kynnti ákvörðun sína um lagningu nýs vegar, Vorbrautar frá Hnoðraholti í Garðabæ og að Salahverfi í Kópavogi. Til stendur að leggja veginn yfir golfvöll GKG og á þess í stað að ryðja sautján hektara af Smalaholtsskógi í burtu og koma nýjum golfbrautum þar fyrir. 

Yrði gjörbreyting á svæðinu

Ómar Þór Kristinsson íbúi segist óttast að missa mestu náttúruperlu hverfisins og hefur hrundið af stað undirskriftasöfnun vegna málsins. „Þetta er náttúrulega bara gjörbreyting á svæðinu, eins og þið getið séð hérna, þetta er yndislegur skógur, kannski ekki í þessu veðri, en á sumrin, vorin og svona þá er þetta mikið notað útivistarsvæði, þið sjáið fólk hlaupa, labba og þetta er mikið notað svæði.“

Íbúar hafi fengið þau svör að tryggja þurfi fleiri útgönguleiðir fyrir bílaumferð úr Hnoðraholti, nýju hverfi í Garðabæ.

„Þeir segja að þurfi fleiri vegtengingar inn í þetta nýja hverfi, Hnoðraholtið. en nú horfum við bara á önnur hverfi á höfuðborgarsvæðinu og þeir eru bara með jafn margar tengingar eða fleiri nú þegar en mörg önnur hverfi, þetta er ekki nauðsynlegt.“

Ekkert rok í skóginum

Máli sínu til stuðnings um mikilvægi skógarins dreif Ómar fréttamann og tökumann með sér inn í Smalaholtsskóg.

Hér er ekkert rok? 

„Dottið í dúnalogn. Þetta er bara málið. Og það er fólk sem kemur hérna jafnvel þó það sé vont veður, því það veit það að inni í þessum skógi er skjól.“

Hann segist vongóður um að bæjaryfirvöld í Garðabæ og í Kópavogi muni hlusta á óskir íbúa.

„Þá talar Garðabær um að þeir ætli að byggja upp skóg annars staðar, hérna aðeins syðra. En eigum við að bíða í fjörutíu ár í viðbót eftir að hann verði svona fallegur? Tíu metra há tré hérna? Okkur finnst þetta algjör synd og vonum að Garðabæ snúist hugur og hætti við þessar framkvæmdir.“

Kópavogur Garðabær

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið