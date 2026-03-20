Karlmaður lést þegar sprenging varð í húsnæði Fóðurblöndunnar í morgun. Annar liggur á sjúkrahúsi alvarlega slasaður. Mennirnir voru að vinna við viðhald þegar sprengingin varð. Við förum ítarlega yfir málið í fréttatímanum klukkan hálf sjö og ræðum við framkvæmdastjóra Fóðurblöndunnar.
Öllu flugi til og frá landinu var aflýst í dag vegna óveðursins sem geisaði á mestöllu landinu. Tíu þúsund farþegar sem áttu bókað flug með Icelandair voru á meðal þeirra sem sátu fastir. Við skoðum aðstæður á Keflavíkurflugvelli í fréttatímanum og ræðum við veðurfræðing í beinni.
Áhyggjur leiðtoga Evrópuríkja fara vaxandi út af stríðinu í Íran og óttast þeir að það dragist á langinn. Þeir hittust í Brussel í dag til að ræða viðbrögð við hækkandi olíuverði. Við förum yfir málið í fréttatímanum.
Gert er ráð fyrir að allt að 3.700 íbúðir geti risið í nýju Hallahverfi í Úlfarsárdal. Heiða Björg Hilmisdóttir kemur til okkar og fer yfir málið.
Þá segjum við frá því að skekkja í íslenskum skaðabótalögum hækkar iðgjöld viðskiptavina tryggingafélaga og kostar samfélagið milljarða á ári.
Tómas Arnar fréttamaður fer svo í Þjóðleikhúskjallarann þar sem sögufrægur söngleikur verður frumsýndur í kvöld og kynnum við okkur HM innanhúss í frjálsum íþróttum þar sem Ísland á þrjá fulltrúa.