Airbnb-lög samþykkt: Íbúðir eigi að nýtast sem heimili Birgir Olgeirsson skrifar 20. mars 2026 14:03 Kristján Þórður Snæbjarnason er þingmaður Samfylkingarinnar og á sæti í atvinnuveganefnd. Vísir/Vilhelm Ný lög um skammtímaleigu heimila fólki að leigja út eigið lögheimili, sumarbústaði og húsnæði í dreifbýli. Á sama tíma er skammtímaleiga annarra eigna í þéttbýli hert, með það að markmiði að auka framboð á húsnæði. Frumvarp um lagabreytinguna var lagt fram af Hönnu Katrínu Friðriksson atvinnuvegaráðherra og var samþykkt á Alþingi í gær en þau hafa oftast verið kennd við Airbnb-skammtímaleigufyrirkomulagið. „Með lögunum er auðvitað verið að tryggja að fólk geti leigt út lögheimili sitt í skammtímaleigu eins og verið hefur. Það getur jafnframt leigt út til dæmis sumarbústað eða húsnæði sem er í dreifbýli," segir Kristján Þórður Snæbjarnarson sem á sæti í atvinnuveganefnd Alþingis fyrir hönd Samfylkingarinnar. „En það er verið að takmarka í raun og veru að aðrar eignir séu í skammtímaleigu í þéttbýli hér á landi, nema þú þurfir sem sagt að vera með lögheimili í þeirri eign sem þú ert að leigja út. Og það er auðvitað svona þessi grundvallarhugsun sem er í skammtímaleigufyrirkomulaginu, Airbnb eins og við þekkjum, að fólk sé að leigja út íbúðarhúsnæði sitt þegar það skreppur í frí eða fer annað. En hugsunin er ekki endilega að vera með það sem atvinnustarfsemi í lögheimili fólks," segir Kristján Þórður. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra.Vísir/lýður valberg Vonast er til að breytingin verði til þess að íbúðum fjölgi sem eru til ráðstöfunar í þéttbýli. „Ég held að þetta muni líka hafa áhrif á þá verðmyndun sem er á leigumarkaði. Þannig að samkeppni um íbúðarleigu verður jafnari fyrir fólk sem er í langtímaleigu," segir Kristján. Grundvallarhugsunin sé sú að tryggja að íbúðahús sem verið sé að byggja nýtist sem heimili fólks. „En ekki sem fjárfestingarvara til þess að stunda atvinnustarfsemi og það er svona grunnhugsunin í þessum breytingum og öðrum breytingum sem að við erum að vinna með inni á Alþingi, að mæta þeim skorti sem er á fasteignamarkaði og þetta er stór liður í því, þeirri vegferð."