Innlent

Sleppt úr haldi eftir hóp­árásina á Höfða­torgi

Eiður Þór Árnason skrifar
Hópamyndun er nokkuð algeng í bílakjallaranum undir Höfðatorgi samkvæmt heimildum fréttastofu. Vísir/Vilhelm

Fjórum karlmönnum sem handteknir voru í tengslum við alvarlega hópárás í bílakjallara undir Höfðatorgi í Reykjavík hefur verið sleppt úr haldi lögreglu. Einn er enn í gæsluvarðhaldi en ekki var farið fram á áframhaldandi gæsluvarðhald yfir hinum. 

Málið er rannsakað sem tilraun til manndráps en þar var eggvopni og kylfum beitt aðfaranótt þriðjudags ásamt því að ekið var á einn brotaþola.

Elín Agnes Eide Kristínardóttir, yfirlögregluþjónn hjá miðlægri rannsóknardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, segir rannsókn málsins í fullum gangi og henni miði vel. Hún gaf ekki upp hvort farið verði fram á áframhaldandi gæsluvarðhald yfir þeim sem er enn í haldi en hann var úrskurðaður í gæsluvarðhald fram á þriðjudag.

Sjö voru upphaflega handteknir en samkvæmt lögreglu eru brotaþolar þrír.

Rannsaka hvort þeir hafi verið í átökum vegna skuldar

Samkvæmt heimildum fréttastofu var um uppgjör í undirheimunum að ræða en tuttugu til þrjátíu manns komu saman í bílastæðahúsinu aðfaranótt þriðjudags. Maður var lagður inn á gjörgæslu með þó nokkra áverka eftir hópárásina og liggur enn á sjúkrahúsi.

Fimm karlmenn voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur vegna árásarinnar á þriðjudag. Fjórir voru úrskurðaðir í varðhald til dagsins í dag en einn í vikulangt varðhald.

Farið var á vettvang árásarinnar í kvöldfréttum Sýnar á miðvikudag.

Samkvæmt heimildum fréttastofu var um tvo hópa að ræða sem lentu saman bílakjallaranum í Borgartúni. Samkvæmt upplýsingum var um einhvers konar uppgjör að ræða meðal aðila úr undirheimunum.

Lögreglan rannsakar nú hvort átök hafi brotist út vegna skuldar og reynir að ná utan um hvers konar uppgjör hafi verið að ræða. Eggvopni og kylfum var beitt við árásina. Þá var ökutæki ekið á þann sem slasaðist mest í árásinni.

Lögreglumál Reykjavík

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið