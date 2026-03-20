Ingvar Smári Birgisson, lögmaður Péturs Gauts, segir mikilvægt fyrir skjólstæðing sinn að hann fái úr því skorið hvort hann eigi að þurfa að þola aðra eins meðferð og þá að látið sé að liggja að hann sé sekur um einn alvarlegasta glæp sem um getur.
Pétur Gautur myndlistarmaður er harðákveðinn í að kæra mál sem að honum snýr, aðdróttun sem sett var fram í Facebook-hópnum „Áfram stelpur!“, en þar eru skráðir meðlimir um 6.500 manns, þess efnis að hann væri eitthvað vafasamur og látið að liggja að til hans hafi farið 8 til 9 ára gamall strákur en á gólfinu mátti sjá dýnu og kodda. Þetta vakti ónotatilfinningu þess sem skrifaði. Eftirgrennslan leiddi hins vegar í ljós að um var að ræða afabarn Péturs Gauts og dýnan var fyrir hund hans af svissnesku fjallahundakyni.
Vísir fjallaði um málið í gær.
Pétur Gautur hefur fengið sér lögmann, Ingvar Smára, sem er að skoða málið.
„Næstu skref eru að leggja fram kæru til lögreglu, að hún upplýsi um málið, hverjir það voru sem stóðu að baki þessum yfirlýsingum og leggja mat á hvort þarna sé um að ræða refsivert athæfi. Það gefur augaleið að það hljóta að vera afleiðingar, hvað þá þegar um er að ræða aðdróttanir sem snúa að einum alvarlegasta glæp sem hugsast getur. Ef fólk hefur raunverulegar áhyggjur af því að börn séu í hættu er eðlilegast að beina því til lögreglunnar en ekki vaða á Facebook með aðdróttanir gegn fólki úti í bæ.“
Ingvar Smári segir að þetta snúi þá meðal annars að því að óska þess að lögregla finni út úr því hvernig málið snýr þannig að fyrir liggi hver setti fram þennan Facebook-póst, þar sem sjá má mynd af Pétri, og svo athugasemdina sem þar er undir, en sá setti þetta fram undir nafnleynd.
„Það er gert ráð fyrir því í hegningarlögum að lögreglan geti komist að því og þá væntanlega ræðir hún við stofnanda síðunnar eða einhvern frá Facebook til að finna út úr því. Það er auðvitað á forræði lögreglunnar að skoða þetta mál,“ segir Ingvar Smári. Hann sé að geta í eyðurnar.
Pétur Gautur vissi ekki hvaðan á sig stóð veðrið þegar honum var bent á þennan áburð en hann segir í samtali við Vísi að honum hafi verið tjáð að lögreglan hreyfi sig frekar hægt í málum sem þessum? Ingvar Smári segir almennt það vandamál við rannsókn og saksókn mála að það séu of mörg mál á borðum lögreglunnar.
„Þau sem eru hvað brýnust eru sett í forgang. Það er ekki hægt að ganga að því sem vísu að mál séu rannsökuð daginn eftir en þetta á við í nær öllum málum og vonandi er þetta eitthvað sem stendur til bóta í íslensku samfélagi.“
En með alvarlegar aðdróttanir á netinu, þá er sem slík mál vilji hverfa ofan í skúffu? Í raun virðist sem alvarleg brot og svo ásakanir um alvarleg brot séu sitt hvað, þarna virðist augljós mótsögn?
„Já, í grundvallaratriðum um ærumeiðingar og aðdróttanir eigast við tjáningarfrelsi annars vegar og hins vegar friðhelgi einkalífs, æru og frelsi manna. Við höfum sett okkur ákveðnar grundvallarreglur. Ef ásökun er röng eða felur í sér órökstuddar aðdróttanir getur það leitt til skaðabótaskyldu og refsingar. Það hefur rofað til í þessum efnum.“
Fólk virðist hafa upplifað það sem svo að það geti hent nánast hverju sem er fram á netinu, að sögn lögmannsins.
„Þar hefur skort á ábyrgð. En það er mikilvægt að skjólstæðingur minn fái úr því skorið hvort hann þurfi að þola þá meðferð sem hann varð fyrir,“ segir Ingvar Smári.