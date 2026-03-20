Nú þarf ekki leyfi til að reka heilsugæslur, húðflúrstofur og fleira Árni Sæberg skrifar 20. mars 2026 14:05 Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra. Vísir/Anton Brink Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra hefur aflétt starfsleyfisskyldu af sextán flokkum atvinnurekstrar, þar á meðal rekstri dýralæknastofa, heilsugæslustöðva og húðflúrstofa. Í stað starfsleyfisskyldu er nú aðeins gerð krafa um skráningu atvinnurekstrar. Í tilkynningu á vef Stjórnarráðsins segir að Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra hafi undirritað reglugerð sem léttir starfsleyfisskyldu af 16 flokkum atvinnurekstrar, með breytingum á reglugerð um skráningarskyldan atvinnurekstur samkvæmt lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, sem hafi þegar tekið gildi. Ótímabundið Breytingarnar feli í sér að einvörðungu sé gerð krafa um skráningu atvinnurekstrar, í stað starfsleyfisskyldu áður. Meðal þeirra sextán flokka atvinnurekstrar sem nú teljast skráningaskyldir séu dýralæknastofur, gæludýraverslanir, heilsugæslustöðvar, heilsuræktarstöðvar, húðflúrstofur, íþróttahús og leiksvæði. Skráning feli í sér skráningu tiltekins atvinnurekstrar sem tiltekinn er í viðauka reglugerðarinnar í miðlæga rafræna gátt í stað starfsleyfisskyldu og Umhverfis- og orkustofnun hafi gefið út uppfærð samræmd starfsleyfisskilyrði. Skráning sé ekki auglýst í fjórar vikur líkt og starfsleyfi og ekki sé gefin út greinargerð fyrir skráningu. Skráning sé ótímabundin en starfsleyfi sé gefið út til tiltekins tíma. Sé starfsemi hins vegar bæði starfsleyfisskyld og skráningarskyld þá vegi starfsleyfisskyldan þyngra en skráningin og aðeins þurfi að sækja um starfsleyfi. Frekari breytingar í farvatninu „Enn frekari einföldun er í farvatninu að því er varðar starfsleyfi sem veitt eru samkvæmt lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir. Í frumvarpi um breytt fyrirkomulag heilbrigðiseftirlits, sem ráðherra hefur farið með fyrir ríkisstjórn, er meðal annars kveðið á um afnám auglýsingaskyldu vegna 104 tegunda atvinnustarfsemi svo fremi sem starfsemin falli ekki undir lög um umhverfismat framkvæmda og áætlana. Í því felst að skilyrði um fjögurra vikna auglýsingu og umsagnatíma áður en starfsleyfi er veitt fellur brott. Mun þetta t.a.m. gilda um gististaði, baðstaði, verkstæði, heilsuræktarstöðvar, ýmsa iðnaðar- og landbúnaðarframleiðslu, skólahúsnæði og íþróttahús," segir í tilkynningu. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur