Í hádegisfréttum fjöllum við um hina öflugu sprengingu sem varð í Fóðurblöndunni við Korngarða snemma í morgun.
Einn er alvarlega slasaður og tveir aðrir voru fluttir á sjúkrahús. Við ræðum við viðbragðsaðila og sjónarvotta um málið.
Þá tökum við stöðuna á vonskuveðrinu sem nú gengur yfir stóran hluta landsins og hefur meðal annars sett strik í reikninginn hjá ungum fótboltaiðkendum.
Að auki segjum við frá kynningarfundi borgarstjóra frá því í morgun þar sem vinningstillaga í skipulagssamkeppni í Úlfarsárdal var kynnt.
Í íþróttapakka dagsins verður vináttuleikurinn við Svía frá því í gær gerður upp.