Innlent

Öflug sprenging í Korn­görðum og vonskuveður víða

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum fjöllum við um hina öflugu sprengingu sem varð í Fóðurblöndunni við Korngarða snemma í morgun. 

Einn er alvarlega slasaður og tveir aðrir voru fluttir á sjúkrahús. Við ræðum við viðbragðsaðila og sjónarvotta um málið. 

Þá tökum við stöðuna á vonskuveðrinu sem nú gengur yfir stóran hluta landsins og hefur meðal annars sett strik í reikninginn hjá ungum fótboltaiðkendum. 

Að auki segjum við frá kynningarfundi borgarstjóra frá því í morgun þar sem vinningstillaga í skipulagssamkeppni í Úlfarsárdal var kynnt. 

Í íþróttapakka dagsins verður vináttuleikurinn við Svía frá því í gær gerður upp.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið